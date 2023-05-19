Фінансові новини
- |
- 19.05.23
- |
- 17:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Власник польської ділянки газопроводу Ямал – Європа подав до суду на Газпром
16:44 19.05.2023 |
Компанія EuRoPol Gaz, якій належить польська ділянка газопроводу Ямал - Європа, подала до суду на Газпром, повідомив в ефірі TVP Info у четвер віцепрем'єр, міністр державного майна Польщі Яцек Сасін.
Вартість позову перевищує 6 млрд злотих (близько $1,4 млрд). Сума складається з 850 млн злотих непогашеної заборгованості, яка виникла ще у 2010 році, та понад 5 млрд злотих втраченої вигоди від транзиту, який мав тривати до 2045 року.
"Тодішній віцепрем'єр Вальдемар Павляк подарував ці гроші Газпрому 2010 року за умови, що росіяни транспортуватимуть газ до 2045 року. На цей час газ не йде через Польщу, тому ми маємо повне право вимагати повернення цих грошей", - сказав Сасін.
Агентство PAP вказує, що справу розглядатиме Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У РНБО уточнили, що Зеленський візьме участь у саміті G7 онлайн
|Українську мову офіційно внесено до системи перекладів Єврокомісії
|США дозволять союзникам передати F-16 Україні – CNN
|Ексголову Верховного суду Князєва заарештували
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США оголосили про нові експортні обмеження проти РФ та Білорусі
|Канада розширила санкції проти РФ: у списку причетні до викрадення дітей з України
|Житло для туристів у ЄС: Брюссель посилить контроль
|Власник польської ділянки газопроводу Ямал – Європа подав до суду на Газпром
|Зеленський - лідерам арабських країн: допоможіть захистити людей, включно з мусульманами
|У Грузії вперше за чотири роки приземлився російський літак
Бізнес
|Розробник ChatGPT закликав Конгрес США регулювати штучний інтелект
|MediaTek має намір інтегрувати графіку NVIDIA в ARM-процесори для смартфонів та ноутбуків у 2024 році
|Нафтогігант Shell використовуватиме нову технологію на основі ШІ для глибоководної розвідки
|Google видалить акаунти, якими не користувалися понад два роки
|Маск не зміг переконати суд зняти заборону на публікацію висловлювань у соціальних мережах без схвалення юристів
|Volkswagen продає російські активи за ціною до 125 мільйонів євро: отримав схвалення Кремля
|Європа розробляє Закон про ШІ, щоб регулювати моделі, такі як ChatGPT. Він встановлює 4 категорії ризику таких систем