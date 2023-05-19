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АНАЛІТИКА

Власник польської ділянки газопроводу Ямал – Європа подав до суду на Газпром

 

Компанія EuRoPol Gaz, якій належить польська ділянка газопроводу Ямал - Європа, подала до суду на Газпром, повідомив в ефірі TVP Info у четвер віцепрем'єр, міністр державного майна Польщі Яцек Сасін.

Вартість позову перевищує 6 млрд злотих (близько $1,4 млрд). Сума складається з 850 млн злотих непогашеної заборгованості, яка виникла ще у 2010 році, та понад 5 млрд злотих втраченої вигоди від транзиту, який мав тривати до 2045 року.

"Тодішній віцепрем'єр Вальдемар Павляк подарував ці гроші Газпрому 2010 року за умови, що росіяни транспортуватимуть газ до 2045 року. На цей час газ не йде через Польщу, тому ми маємо повне право вимагати повернення цих грошей", - сказав Сасін.

Агентство PAP вказує, що справу розглядатиме Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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