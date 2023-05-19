У Грузії вперше за чотири роки приземлився російський літак

Російський пасажирський літак у п'ятницю, 19 травня, приземлився в Грузії вперше з 2019 року. Це сталося після скасування заборони на польоти президентом РФ Володимиром Путіним минулого тижня, повідомляє кореспондент AFP.

За його даними, літак авіакомпанії "Азимут" приземлився о 13:17 за місцевим часом у аеропорту столиці Грузії Тбілісі. Цю подію грузинські активісти зустріли протестом на летовищі, під час якого заарештували кількох учасників акції, повідомляє грузинська редакція "Радіо Свободи". Люди зустрілися на площі Першої республіки в Тбілісі, після чого попрямувати колоною до столичного міжнародного аеропорту. Пасажирів рейсу Москва-Тбілісі вони зустріли транспарантами, свистом і вигуками.

Днями лідерка опозиційного руху "Дроа" Елене Хоштарія, анонсуючи акцію протесту, заявила, що дії правлячої партії "Грузинська мрія" є зрадою національних інтересів грузинського народу. "Весь цивілізований світ каже, що польоти авіакомпанії "Азимут" заборонені, а уряд Грузії сказав цій авіакомпанії: "Ласкаво просимо, літайте", - сказала вона.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вже відреагувала на прибуття рейсу з РФ, назвавши його "небажаним". "Незважаючи на спротив грузинського народу, Росія приземлила свій небажаний рейс у Тбілісі", - написала Зурабішвілі у Twitter.

Ще одна авіакомпанія з РФ літатиме в Грузію

Водночас Агентство цивільної авіації Грузії допустило ще одну російську компанію до польотів в країну - Red Wings. Як йдеться у повідомленні агентства у Facebook, з 2 червня цього року авіакомпанія здійснюватиме рейси Сочі - Тбілісі - Сочі та Москва - Кутаїсі - Москва тричі на тиждень. У агенції зазначили, що Red Wings не перебуває в санкційному списку ЄС.

Раніше стало відомо, що грузинська авіакомпанія Georgian Airways почне здійснювати прямі рейси з Тбілісі до Москви 20 травня. А напередодні регулятор видав відповідний дозвіл з 17 травня російській авіакомпанії "Азимут".

10 травня президент РФ Володимир Путін підписав укази про скасування візового режиму для громадян Грузії з 15 травня і про зняття заборони на повітряні перевезення з РФ у Грузію, що діяла з 2019 року. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі піддала критиці цей указ, наголосивши, що відновлення прямого авіасполучення є неприйнятним, доки РФ веде війну в Україні й тримає в окупації частину території Грузії.

Зі свого боку, ЄС закликав Грузію не впускати технічно "ненадійні літаки" з РФ і приєднатися до європейських санкцій проти Москви у сфері авіасполучення.