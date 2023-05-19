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АНАЛІТИКА

Китай став найбільшим у світі експортером автомобілів. Випередив Японію

 

Китай заявляє, що став найбільшим у світі експортером автомобілів за підсумками першого кварталу 2023 року. Про це повідомляє ВВС.

За даними Митного управління Китаю, країна продала за кордон у січні-березні 1,07 млн автомобілів, що на 58% більше, ніж у першому кварталі минулого року.

Японія, яка до цього утримувала лідерство за кількістю проданих автомобілів за кордон, експортувала 954 184 автомобілі за квартал. Минулого року Китай випередив Німеччину і став другим найбільшим експортером автомобілів у світі.

Експорт Китаю збільшився завдяки попиту на електромобілі та продажу до Росії.

Експорт китайських автомобілів на нових джерелах енергії (NEV), включно з електромобілями, у першому кварталі зріс більш ніж на 90% у річному вимірі.

Китайський підрозділ Tesla й автовиробник SAIC, що володіє брендами MG, і BYD, яку підтримує американський інвестор Воррен Баффет, входять до числа провідних експортерів електромобілів у Китаї.

Tesla має величезний завод у Шанхаї, який експортує свою продукцію в інші регіони, включно з Японією та Європою. "Гігафабрика" Tesla наразі здатна виробляти 1,25 млн автомобілів на рік, і компанія планує подальше збільшення потужності.

У квітні компанія розпочала виробництво позашляховиків Model Y для експорту до Канади.

Китай активно експортує автомобілі до Росії, після того як країну-агресора залишили провідні світові автовиробники.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Китай
 

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