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АНАЛІТИКА

G7 запобігатиме спробам використовувати закордонні відділення банків РФ для обходу санкцій - заява

 

Країни G7 припинятимуть спроби використовувати зарубіжні відділення банків РФ для обходу санкцій, запроваджених щодо російської фінансової системи, йдеться в їхній спільній заяві, оприлюдненій у п'ятницю.

З цією метою "сімка" обіцяє зробити додаткові кроки, суті яких у документі не розкривають.

"Ми працюватимемо над подальшим обмеженням використання Росією міжнародної фінансової системи для продовження війни в Україні. Ми готові вжити подальших заходів проти тих, хто навмисне підтримує фінансування російської війни", - зазначено в заяві.

Одночасно G7 координуватиме дії з метою збереження фінансових каналів для здійснення принципово важливих транзакцій.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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