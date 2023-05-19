Країни «Групи семи» домовилися відстежувати російські алмази

Країни "Групи семи" погодилися працювати разом над відстеженням російських алмазів, але поки що не запроваджують пряму заборону на прибутковий для РФ вид торгівлі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Bloomberg.

У заяві, оприлюдненій на саміті в Хіросімі, лідери країн пообіцяли працювати разом, щоб «обмежити торгівлю та використання алмазів, видобутих, оброблених або вироблених в Росії», а також координувати майбутні «обмежувальні заходи, зокрема за допомогою технологій відстеження».

Згідно з даними людей, знайомих з дискусіями на саміті, крок до відстеження російських алмазів через кордони може прокласти шлях до заборони імпорту цього товару в майбутньому.

Раніше в п'ятницю Bloomberg повідомило про план створення механізму відстеження дорогоцінних каменів.

Попередні спроби запровадити санкції щодо російських дорогоцінних каменів в Європі наштовхнулися на опір таких країн-імпортерів, як Бельгія, які стверджують, що це лише перемістить торгівлю алмазами в інше місце.

Однією з держав-членів Групи семи, яка припинить весь імпорт російських алмазів, є Велика Британія, яка після Brexit більше не пов'язана з необхідністю досягнення консенсусу з Європейським Союзом. Прем'єр-міністр Ріші Сунак також оголосив, що Лондон припинить імпорт нікелю, міді та алюмінію російського походження, хоча такі постачання незначні порівняно з тим, що йде до ЄС.

Щодо металів, то лідери країн "Групи семи" лише підтвердили "масштабні зусилля щодо скорочення прибутків Росії".

Також "Група семи" чітко заявила, що будь-які заклики до миру повинні передбачати повне та безумовне виведення російських військ і техніки з України.

Як повідомляв Укрінформ, в Японії у місті Хіросіма сьогодні розпочинається 49-ий саміт лідерів «Групи семи» - високорозвинених країн світу. До G7 входять Велика Британія, Канада, Німеччина, Франція, Сполучені Штати, Японія та Європейський Союз.