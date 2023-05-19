Грузія дозволила рейси авіакомпанії, яка літала в Крим

Грузія видала дозвіл на польоти авіакомпанії Red Wings, яка літала в Крим. Про це повідомив національний авіарегулятор у п'ятницю, 19 травня.

Red Wings - одна з найбільших авіакомпаній Росії, які поки що не потрапили під західні санкції. Україна запровадила проти неї санкції ще у 2021 році. Її повітряний флот частково перебуває під заочним арештом у зв'язку з виконанням рейсів до тимчасово окупованого Криму.

Агентство цивільної авіації Грузії вказує, що Red Wings виконуватиме рейси за маршрутом Сочі - Тбілісі та Москва - Кутаїсі починаючи з 2 червня.

Red Wings - уже третя авіакомпанія (після Азимута й Georgian Airlines), яка отримала дозвіл на прямі рейси між Грузією та Росією після скасування польотної заборони, що діяла понад три роки.