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ЄС обмежить торгівлю російськими алмазами
11:55 19.05.2023 |
Євросоюз у своїй санкційній політиці діє проти обходу Росією обмежувальних заходів ЄС і прагне обмежити торгівлю російськими алмазами, заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.
"Зараз ми зосереджені на тому, щоб закрити двері для лазівок і продовжувати відрізати Росію від критично важливих постачань. Ми обмежимо торгівлю російськими алмазами. Російські алмази не вічні, і ми будемо відкрито й відверто пояснювати, чому ці санкції необхідні та виправдані", - сказав голова Євроради, виступивши у п'ятницю в Хіросімі перед самітом групи G7.
Мішель повторив тезу Євросоюзу про те, що ЄС підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно". "Ми продовжимо підтримувати Україну потужною військовою, політичною, гуманітарною та фінансовою допомогою. ЄС і його держави-члени вже надали понад 70 млрд євро допомоги Україні", - зазначив голова Європейської ради.
Він також висловився на підтримку Формули миру президента України Володимира Зеленського, додавши, що "будь-який мирний план, який заслуговує на довіру, має ґрунтуватися на принципах Статуту ООН".
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