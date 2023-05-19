Британія і Норвегія домовились спільно протидіяти підводним загрозам

Міністри оборони Британії та Норвегії в четвер під час зустрічі у штаб-квартирі Об'єднаного командування військово-морських сил НАТО в британському Нортвуді підписали угоду про партнерство для протидії підводним загрозам.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Угода про партнерство між Британією і Норвегією, як передбачається, посилить взаємодію обох країн у межах спільних навчань і операцій і покращить сили й засоби захисту в Північному морі.

Також документ вказує на можливість приєднання до британсько-норвезького партнерства й інших держав, стурбованих питаннями підводної безпеки.

"Напад на трубопровід "Північний потік" зумовив ще тіснішу співпрацю між нашими колективними силами і засобами для виявлення і захисту від підводних загроз і забезпечення подальшої безпеки в Північній Атлантиці", - підкреслив британський міністр Бен Воллес.

Раніше Велика Британія оголосила, що придбає два спеціалізовані кораблі для захисту підводної інфраструктури, такої як кабелі та трубопроводи.

Про підводну безпеку європейські держави активно заговорили після диверсії на російських газопроводах "Північні потоки" в Балтійському морі у вересні 2022 року. Розслідування груп фахівців зі Швеції, Данії та Німеччини, які намагаються встановити, хто стоїть за вибухами в Балтійському морі, все ще триває.

Нагадаємо, раніше розвідка Північноатлантичного Альянсу вказала на підвищений ризик того, що Росія може пошкодити підводні кабелі, щоб покарати західні країни за підтримку України.