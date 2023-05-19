Президент МОК виступає за участь Росії та Білорусі в Олімпіаді

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що хотів би бачити на Олімпіаді-2024 учасників з усіх країн, в тому числі, з РФ та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Inside the Games.

Видання цитує Баха під час його виступу в болгарській Софії на святкуванні 100-річчя Болгарського олімпійського комітету. Відповідаючи на питання про участь спортсменів з Росії та Білорусі, той сказав що "рекомендація МОК полягає у тому, що спортсмени всіх країн повинні бути допущені до участі у відбіркових змаганнях, які вже відбуваються".

"Я сподіваюся, що багато федерацій приймуть наші рекомендації", - сказав Бах.

