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Президент МОК виступає за участь Росії та Білорусі в Олімпіаді
09:30 19.05.2023 |
Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що хотів би бачити на Олімпіаді-2024 учасників з усіх країн, в тому числі, з РФ та Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Inside the Games.
Видання цитує Баха під час його виступу в болгарській Софії на святкуванні 100-річчя Болгарського олімпійського комітету. Відповідаючи на питання про участь спортсменів з Росії та Білорусі, той сказав що "рекомендація МОК полягає у тому, що спортсмени всіх країн повинні бути допущені до участі у відбіркових змаганнях, які вже відбуваються".
"Я сподіваюся, що багато федерацій приймуть наші рекомендації", - сказав Бах.
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