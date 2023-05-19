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АНАЛІТИКА

Британія заборонить імпорт російських алмазів

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосить на саміті G7, що проходить у Японії, про заборону на ввезення російських алмазів до Британії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що буде заморожено експортний ринок алмазів на суму $4 мільярди.

Санкцій також поширюватимуться також на мідь, алюміній та нікель російського походження.

Крім того, Лондон запроваджує додатково санкції проти 86 осіб і компаній військово-промислового комплексу РФ.

«Санкції, запроваджувані проти Росії Великою Британією та партнерами з G7, мають чіткий і позитивний вплив щодо зменшення воєнних зусиль Путіна, - сказав прем'єр-міністр. - Група семи залишається об'єднаною перед загрозами з боку Росії і непохитною в підтримці України».

Очікується, що санкції будуть оголошені на вихідних.
 

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