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Країни G7 готуються до нових санкцій проти Росії - Білий дім
08:56 19.05.2023 |
На саміті країн G7 у японській Хіросімі оголосять про запровадження нових санкцій проти Росії.
Про це заявив журналістам неназваний представник Білого дому, повідомляє "Європейська правда".
"Всі члени G7 готуються до запровадження нових санкцій та експортного контролю. Я не буду вдаватися в деталі того, що роблять партнери, але Сполучені Штати запропонують власний значний пакет", - зазначив він.
За словами представника Білого дому, США планують розширити контроль над експортом, щоб ускладнити здатність Росії підтримувати свою військову машину. Це, зокрема, передбачає значне обмеження категорій ключових товарів військово-промислового комплексу, а також відключення близько 70 суб'єктів з Росії та третіх країн від отримання експорту зі США шляхом додавання їх до чорного списку.
"Крім того, ми оголосимо про понад 300 нових санкцій проти фізичних, юридичних осіб, суден і літаків", - зазначив посадовець.
Ці заходи будуть спрямовані на те, щоб зупинити можливість обходу обмежувальних заходів. Вони будуть спрямовані проти фінансових посередників, а також суб'єктів, які допомагають підтримувати розв'язану Росією війну. Це будуть санкції по всій Європі, на Близькому Сході і в Азії, додав він.
Раніше радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що на саміті G7 не будуть обговорювати питання повної заборони експорту в Росію, а основну увагу приділятимуть виконанню санкцій та ухиленню від них.
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