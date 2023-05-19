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Міністр оборони Британії хоче стати генсеком НАТО: «Це фантастична робота»
09:27 19.05.2023 |
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес висловив бажання стати наступним генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу після відставки Єнса Столтенберга наприкінці цього року.
Про це, як пише "Європейська правда", Воллес сказав в інтерв'ю інформагентству DPA.
За словами британського міністра, посада генсека НАТО - це "робота, яку я хотів би отримати".
"Бути генеральним секретарем НАТО було б фантастичною роботою, а НАТО надзвичайно важливий для всієї нашої безпеки. Я був би радий зробити свій внесок у те, щоб гарантувати, що ви можете спати спокійно" - сказав міністр.
Водночас Воллес дав зрозуміти, що він також задоволений своєю нинішньою роллю міністра оборони в британському уряді.
У разі призначення Бен Воллес стане першим за останні двадцять років генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу, що представляє Велику Британію. Крім нього, про бажання отримати цю посаду говорив і британський експрем'єр Борис Джонсон.
Як відомо, чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг, який на цій посаді з 1 жовтня 2014 року, мав скласти повноваження ще у минулому році і планував очолити центральний банк у рідній Норвегії, але у зв'язку з нападом Росії на Україну термін його повноважень вирішили продовжити до 30 вересня 2023 року.
За даними ЗМІ, між країнами немає консенсусу щодо кандидатури наступника Столтенберга.
Ймовірними кандидатами на наступного генерального секретаря НАТО називають прем'єрок Литви та Естонії, міністрів оборони Нідерландів та Британії, експрем'єра Італії, президента Румунії, або, не виключено, представника Канади.
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