НАТО вперше з холодної війни готує план захисту від РФ - ЗМІ

Північноатлантичний альянс (НАТО) вперше з часів "холодної війни" готує план оборони - відбиття можливих російських атак. На саміті, який відбудеться у литовському Вільнюсі в липні, лідери країн-членів альянсу обговорять та ухвалять тисячі сторінок секретних планів, що стосуються протистояння з РФ, повідомило агентство Reuters у четвер, 18 травня.

У цих планах уперше за багато десятиліть буде детально описане можливе військове протистояння НАТО з Росією. Як пояснює агенція, це пов'язано з тим, що після початку війни Росії проти України альянс переглянув свою політику щодо РФ, яку тривалий час не вважав такою, що становить "екзистенційну загрозу" для себе.

"Конфлікт може початися в будь-який момент"

"Ми маємо бути готовими до того, що конфлікт може виникнути в будь-який момент", - цитує Reuters адмірала НАТО Роба Бауера. За його словами, на саміті влітку НАТО також дасть країнам-членам рекомендації, як їм необхідно модернізувати свої збройні сили та матеріально-технічне забезпечення.

За даними представників альянсу, на реалізацію всіх планів знадобиться кілька років, але НАТО в разі потреби зможе вступити в бій негайно.

Міністр оборони США Ллойд Остін підкреслює, що НАТО не шукає конфронтації з Росією, але дотримуватиметься принципу "напад на одного союзника НАТО означає напад на всіх".