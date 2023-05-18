Путіну бракує грошей на війну: З іноземних компаній в Росії зберуть більше податків

Російський президент Путін підпише указ про призупинення дії угод про уникнення подвійного оподаткування з країнами, які Росія сама вважає "недружніми".

Указ про призупинення угод із "недружніми" країнами орієнтовно буде опубліковано у червні, пише російська редакція Forbes із посиланням на два джерела, знайомих з процесом його підготовки.

До санкцій щодо Росії приєдналися 38 країн з 84, з якими Росія має чинні податкові угоди. Одномоментне призупинення такої великої кількості міжнародних договорів для Росії безпрецедентне.

Співрозмовники видання запевняють, що розрив податкових угод - крок насамперед політичний і має стати відповіддю на внесення Росії до чорного списку юрисдикцій, які не співпрацюють із ЄС з податкових питань.

Водночас цей крок змусить іноземні компанії, які все ще працюють у Росії, сплачувати більше податків до російського бюджету, який стикається з безпрецедентним дефіцитом коштів через видатки на війну в Україні.

Угоди про уникнення подвійного оподаткування дозволяють закордонним компаніям, які отримують пасивний дохід із Росії, суттєво знизити податковий тягар. Зокрема, податок на дивіденди можна сплачувати за ставкою 5-10% (залежно від юрисдикції) замість 15%, а на відсотки за позиками та роялті - за нульовою ставкою замість 20%.

Крім того, підвищення податкового навантаження торкнеться і російських компаній, які структурують свої холдингові структури через іноземні юрисдикції, а також емігрантів, які отримують прибутки з Росії.

За словами співрозмовників Forbes, в рамках призупинення угод про уникнення подвійного оподаткування, Росія планує залишити кілька винятків. Наприклад, зберегти пільгові ставки податку на виплату відсотків за кредитами та єврооблігаціями.

Призупинення угод стане ударом для закордонних компаній, які досі продовжують працювати в Росії, зазначає партнерка російської консалтингової компанії Б1 Марина Бєлякова.

Як повідомлялося, країни Євросоюзу в 11 пакеті санкцій проти Росії планують пом'якшити низку обмежень, щоб допомогти своїм компаніям піти з Росії через побоювання, що їм доведеться сплачувати запроваджені російським урядом податки для фінансування війни.

За даними Єльського університету, станом на 16 травня Росію залишили понад 1 тис. іноземних компаній, однак десятки великих європейських корпорацій досі працюють у Росії. До них належать деякі з найбільших банків Європи (Deutsche Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank International, UniCredit) та енергетичні компанії (Engie, OMV і Total), а також відомі модні бренди, такі як Armani, Benetton, Diesel, Lacoste та інші.