Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Путіну бракує грошей на війну: З іноземних компаній в Росії зберуть більше податків

 

Російський президент Путін підпише указ про призупинення дії угод про уникнення подвійного оподаткування з країнами, які Росія сама вважає "недружніми".

Указ про призупинення угод із "недружніми" країнами орієнтовно буде опубліковано у червні, пише російська редакція Forbes із посиланням на два джерела, знайомих з процесом його підготовки.

До санкцій щодо Росії приєдналися 38 країн з 84, з якими Росія має чинні податкові угоди. Одномоментне призупинення такої великої кількості міжнародних договорів для Росії безпрецедентне.

Співрозмовники видання запевняють, що розрив податкових угод - крок насамперед політичний і має стати відповіддю на внесення Росії до чорного списку юрисдикцій, які не співпрацюють із ЄС з податкових питань.

Водночас цей крок змусить іноземні компанії, які все ще працюють у Росії, сплачувати більше податків до російського бюджету, який стикається з безпрецедентним дефіцитом коштів через видатки на війну в Україні.

Угоди про уникнення подвійного оподаткування дозволяють закордонним компаніям, які отримують пасивний дохід із Росії, суттєво знизити податковий тягар. Зокрема, податок на дивіденди можна сплачувати за ставкою 5-10% (залежно від юрисдикції) замість 15%, а на відсотки за позиками та роялті - за нульовою ставкою замість 20%.

Крім того, підвищення податкового навантаження торкнеться і російських компаній, які структурують свої холдингові структури через іноземні юрисдикції, а також емігрантів, які отримують прибутки з Росії.

За словами співрозмовників Forbes, в рамках призупинення угод про уникнення подвійного оподаткування, Росія планує залишити кілька винятків. Наприклад, зберегти пільгові ставки податку на виплату відсотків за кредитами та єврооблігаціями.

Призупинення угод стане ударом для закордонних компаній, які досі продовжують працювати в Росії, зазначає партнерка російської консалтингової компанії Б1 Марина Бєлякова.

Як повідомлялося, країни Євросоюзу в 11 пакеті санкцій проти Росії планують пом'якшити низку обмежень, щоб допомогти своїм компаніям піти з Росії через побоювання, що їм доведеться сплачувати запроваджені російським урядом податки для фінансування війни.
За даними Єльського університету, станом на 16 травня Росію залишили понад 1 тис. іноземних компаній, однак десятки великих європейських корпорацій досі працюють у Росії. До них належать деякі з найбільших банків Європи (Deutsche Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank International, UniCredit) та енергетичні компанії (Engie, OMV і Total), а також відомі модні бренди, такі як Armani, Benetton, Diesel, Lacoste та інші.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5471
  0,0476
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1150  0,07 0,20 37,6607  0,09 0,23
EUR 40,2473  0,16 0,39 41,1117  0,16 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес