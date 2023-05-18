Найбільша страхова компанія Європи продала бізнес в Росії

Один з найбільших страхувальників у світі - німецький концерн Allianz Group - закрив угоду з продажу контрольного пакету акцій свого російського підрозділу "Альянс" місцевій компанії "Інтерхолдинг".

Німецька компанія повністю передає покупцю контроль над своїм російським портфелем та припиняє участь в операційній діяльності бізнесу, повідомляє російське видання Frank Media із посиланням на пресслужбу Allianz у Росії.

За підсумками угоди до групи "Зетта Страхування", яка належить "Інтерхолдингу", увійдуть компанії "Зетта Страхування", "Альянс" та "Альянс Життя".

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Allianz припинила страхування нових бізнесів у Росії, а у травні минулого року фінансовий директор компанії Джуліо Терцаріол заявив, що ймовірність повного припинення діяльності групи в Росії дуже висока.

У липні минулого року Allianz вирішила продати контрольний пакет акцій (50,1%) у російській "дочці" - компанії "Інтерхолдинг" - фінансисту Олегу Ячнику, зберігши за собою 49,9% акцій у російському підрозділі. Пізніше Allianz визнала збиток від продажу частки у розмірі 400 млн євро.

Allianz вийшла на російський ринок у 1990 році, заснувавши компанію "Ост-Вест Альянс". 2001 року група придбала 45,5% акцій компанії "РОСНО", а 2007 року стала її основним акціонером. У тому ж році компанія придбала 100% статутного капіталу російської страхової компанії "Прогрес-Гарант". З 2012 року на російському ринку працює об'єднана компанія "Альянс", яка займається страхуванням життя, пенсійним і медичним страхуванням.