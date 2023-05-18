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АНАЛІТИКА

Наслідки мобілізації: У Росії зафіксували рекордний дефіцит робітників з 1996 року

 

Близько 35% російських промислових підприємств скаржаться на дефіцит робітничих кадрів, це рекордний рівень з 1996 року.

Про це свідчать результати проведеного у квітні щомісячного опитування російського Інституту економічної політики імені Єгора Гайдара (ІЕП), у якому взяли участь близько 1000 промислових підприємств, пише РБК.

, зауважив завідувач лабораторії кон'юнктурних опитувань інституту Сергій Цухло.

За його словами, "кадри - це проблема всерйоз і надовго", а люди - "це не той ресурс, який можна за півроку отримати".

У квітні на тлі зростання випуску дефіцит кадрів у промисловості становив 35%, що є "абсолютним рекордом з 1996 року", розповів фахівець ІЕП.

Економіст описав динаміку дефіциту кадрів із початку 2022 року. У січні минулого року про нестачу працівників повідомило 26% опитаних підприємств. У жовтні частка промисловців, що заявили про дефіцит кадрів, підскочила до 33%. У січні 2023 року гострота проблеми знизилася до 27% опитаних.

Щомісячні кон'юнктурні опитування керівників промислових підприємств інститут проводить із 1992 року. Для оцінки ситуації з кадрами в анкеті використовується питання, як підприємства оцінюють наявні у них виробничі потужності у зв'язку з очікуваними змінами попиту.

Як повідомлялося, Владімір Путін оголосив "часткову мобілізацію" в Росії для збільшення контингенту російських окупаційних військ в Україні 21 вересня минулого року. За даними Міноборони, планується мобілізувати 300 тисяч осіб, одна за інформацією російських ЗМІ під призов може потрапити до 1 мільйона росіян.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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