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Raiffeisen Bank закриє кореспондентські рахунки банків Білорусі
11:59 18.05.2023 |
Австрійський Raiffeisen Bank попередив про припинення співпраці з усіма банками у білоруській юрисдикції із серпня, з посиланням на джерела у банківських колах пише Наша Ніва.
Raiffeisen залишався останнім банком, який співпрацював із білоруськими банками під час спрямування платежів у доларах/євро до Європи та назад. Тепер білоруський бізнес має кілька місяців, щоб придумати нову схему розрахунків із західними партнерами, зазначає видання.
"Хтось уже раніше вивів свою зовнішньоекономічну діяльність в іншу юрисдикцію, але нема жодних гарантій, що нас у результаті не "попросять" і з умовного Казахстану, тому що американці та європейці посилюють тиск на тих, хто допомагає обходити санкції", - сказав співрозмовник білоруського видання.
Водночас Пріорбанк, білоруська "дочка" Raiffeisen, почав надсилати клієнтам листи з проханням не вказувати кореспондуючий банк за даними платежів, інакше їх не буде доставлено.
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