Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Raiffeisen Bank закриє кореспондентські рахунки банків Білорусі

 

Австрійський Raiffeisen Bank попередив про припинення співпраці з усіма банками у білоруській юрисдикції із серпня, з посиланням на джерела у банківських колах пише Наша Ніва.

Raiffeisen залишався останнім банком, який співпрацював із білоруськими банками під час спрямування платежів у доларах/євро до Європи та назад. Тепер білоруський бізнес має кілька місяців, щоб придумати нову схему розрахунків із західними партнерами, зазначає видання.

"Хтось уже раніше вивів свою зовнішньоекономічну діяльність в іншу юрисдикцію, але нема жодних гарантій, що нас у результаті не "попросять" і з умовного Казахстану, тому що американці та європейці посилюють тиск на тих, хто допомагає обходити санкції", - сказав співрозмовник білоруського видання.

Водночас Пріорбанк, білоруська "дочка" Raiffeisen, почав надсилати клієнтам листи з проханням не вказувати кореспондуючий банк за даними платежів, інакше їх не буде доставлено.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5947
  0,2157
 0,54

Курс обміну валют на сьогодні, 10:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1150  0,07 0,20 37,6607  0,09 0,23
EUR 40,2473  0,16 0,39 41,1117  0,16 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес