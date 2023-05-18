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Молдова позбулась залежності від газу з Росії – прем'єр-міністр
11:55 18.05.2023 |
Молдова позбулася залежності від російського газу після того, як скоротила споживання після початку повномасштабної війни в Україні.
Про це заявив у четвер прем'єр-міністр країни Дорін Речан, повідомляє "Європейська правда".
"Якщо на початку війни 100% енергії, яку споживала Молдова, походили з Росії, то сьогодні Молдова більше не залежить від енергетичних поставок з Росії", - сказав Речан на конференції з питань безпеки в Бухаресті.
"Молдова більше не споживає природний газ з Росії, Республіка Молдова інтегрована в європейську енергетичну мережу як технічно, так і комерційно", - додав він.
За словами Речана, Румунія допомогла країні впоратися з енергетичними викликами.
Молдова майже повністю залежала від російської газової компанії "Газпром" щодо імпорту газу. Поставки природного газу призводили до частих суперечок між Молдовою та Росією.
Нагадаємо, журналісти-розслідувачі нещодавно дізналися про російську стратегію впливу на Молдову, яка передбачала експлуатацію залежності країни від російського імпорту, зокрема газу, для досягнення політичних цілей.
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