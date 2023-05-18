Молдова позбулась залежності від газу з Росії – прем'єр-міністр

Молдова позбулася залежності від російського газу після того, як скоротила споживання після початку повномасштабної війни в Україні.

Про це заявив у четвер прем'єр-міністр країни Дорін Речан, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо на початку війни 100% енергії, яку споживала Молдова, походили з Росії, то сьогодні Молдова більше не залежить від енергетичних поставок з Росії", - сказав Речан на конференції з питань безпеки в Бухаресті.

"Молдова більше не споживає природний газ з Росії, Республіка Молдова інтегрована в європейську енергетичну мережу як технічно, так і комерційно", - додав він.

За словами Речана, Румунія допомогла країні впоратися з енергетичними викликами.

Молдова майже повністю залежала від російської газової компанії "Газпром" щодо імпорту газу. Поставки природного газу призводили до частих суперечок між Молдовою та Росією.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі нещодавно дізналися про російську стратегію впливу на Молдову, яка передбачала експлуатацію залежності країни від російського імпорту, зокрема газу, для досягнення політичних цілей.