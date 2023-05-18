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Заступник глави Пентагону, який виступав проти F-16 для України, йде у відставку
09:53 18.05.2023 |
Заступник глави Пентагону Ллойда Остіна з політичних питань Колін Каль йде у відставку після липневого саміту НАТО у Вільнюсі.
Про це оголосив міністр оборони США у своїй заяві, повідомляє "Європейська правда".
"Ми вдячні за його непохитну відданість і дослідницький інтелект. Я особисто цінував керівництво і рекомендації Коліна, і мене постійно вражали серйозність його цілей, його відданість національній безпеці Америки та його глибока повага до державної служби", - зазначив Остін.
За даними видання Politico, Колін Каль повернеться на посаду штатного професора Стенфордського університету. Коли він обійняв посаду заступника міністра оборони з питань політики у 2021 році, угода зі Стенфордом передбачала дворічну відпустку, яка закінчилася цієї весни.
Співрозмовники видання розповіли, що Каль попросив продовжити відпустку до середини липня, щоб він міг підтримати президента Джо Байдена та міністра Ллойда Остіна напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.
Видання називає Каля ключовим гравцем у формуванні оборонної політики США з низки питань, зокрема щодо синхронізації безпекової допомоги Україні.
Обов'язки заступника міністра з політичних питань буде виконувати Саша Бейкер, яка зараз є заступницею Каля.
Видання зазначає, що Каль був одним із американських високопосадовців, який виступав проти надання винищувачів F-16 Україні, що було предметом суперечок між адміністрацією Байдена і конгресменами від обох партій.
Каль стверджував, що відправка F-16 займе роки і коштуватиме мільярди доларів, а також зазначав, що винищувачі не є найбільш нагальною потребою України.
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