Фінляндія заморозила рахунки російського олігарха Ротенберга

Апеляційний суд міста Гельсінкі дозволив заморозити 323 тисячі євро на рахунку, пов'язаному з компанією російського олігарха Аркадія Ротенберга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat.

Зазначається, що в жовтні 2021 року суд арештував 323 тисячі євро фінської компанії, яка купувала добрива в дубайської Agricultural Minerals DMCC, тому що вирішив, що Ротенберг мав прямий або опосередкований доступ до коштів.

Згодом районний суд це рішення скасував. Міністерство закордонних справ, це оскаржило та представило суду багато доказів, у тому числі статті з журналістських розслідувань і річний звіт Естонського підрозділу економічної розвідки. ЗМІ показали, що дубайська компанія насправді діяла від імені російського акціонерного товариства "Мінудобрения", підконтрольного Ротенбергу.

Апеляційний суд став на бік обвинувачення й постановив арештувати гроші.

Фінляндія активно заморожує активи російських олігархів та інших осіб, які перебувають під санкціями, після того, як у лютому 2022 року РФ почала повномасштабну війну з Україною. На кінець квітня було заморожено активи 1710 фізичних або юридичних осіб на суму близько 244 мільйонів євро.