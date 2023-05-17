Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Німеччині заморожені російські активи на суму понад 5,2 млрд євро

 

Міністерство фінансів Німеччини повідомило, що в країні заморожені російські активи на суму понад 5,2 млрд євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

За словами речниці федерального Міністерства фінансів, станом на 12 квітня в Німеччині було заморожено російські активи на суму 5,23 мільярда євро.

Кілька тижнів тому Європейська комісія підтвердила свої вимоги щодо притягнення Росії до відповідальності за збитки, завдані війною в Україні.

"Як держава-агресор, Росія зобов'язана за міжнародним правом виплатити репарації Україні", - заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в інтерв'ю газеті Handelsblatt.

Тому Єврокомісія проводить юридичну експертизу того, наскільки можливо конфіскувати заморожені російські активи - "в тому числі резерви центрального банку".

Нагадаємо, Європейська комісія підтвердила, що розробила юридично прийнятні варіанти використання активів Росії - як приватних, так і державних - для відбудови України.

Станом на зараз на території Європейського Союзу заморожені активи російських фізичних і юридичних осіб, що перебувають під санкціями ЄС, на суму близько 24,1 мільярда євро. Санкції не передбачають конфіскації цих активів, оскільки це порушує законодавство.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5947
  0,2157
 0,54

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1896  0,08 0,21 37,7486  0,06 0,15
EUR 40,4032  0,04 0,11 41,2721  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес