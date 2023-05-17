У Німеччині заморожені російські активи на суму понад 5,2 млрд євро

Міністерство фінансів Німеччини повідомило, що в країні заморожені російські активи на суму понад 5,2 млрд євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

За словами речниці федерального Міністерства фінансів, станом на 12 квітня в Німеччині було заморожено російські активи на суму 5,23 мільярда євро.

Кілька тижнів тому Європейська комісія підтвердила свої вимоги щодо притягнення Росії до відповідальності за збитки, завдані війною в Україні.

"Як держава-агресор, Росія зобов'язана за міжнародним правом виплатити репарації Україні", - заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в інтерв'ю газеті Handelsblatt.

Тому Єврокомісія проводить юридичну експертизу того, наскільки можливо конфіскувати заморожені російські активи - "в тому числі резерви центрального банку".

Нагадаємо, Європейська комісія підтвердила, що розробила юридично прийнятні варіанти використання активів Росії - як приватних, так і державних - для відбудови України.

Станом на зараз на території Європейського Союзу заморожені активи російських фізичних і юридичних осіб, що перебувають під санкціями ЄС, на суму близько 24,1 мільярда євро. Санкції не передбачають конфіскації цих активів, оскільки це порушує законодавство.