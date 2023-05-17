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У Німеччині заморожені російські активи на суму понад 5,2 млрд євро
16:56 17.05.2023 |
Міністерство фінансів Німеччини повідомило, що в країні заморожені російські активи на суму понад 5,2 млрд євро.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.
За словами речниці федерального Міністерства фінансів, станом на 12 квітня в Німеччині було заморожено російські активи на суму 5,23 мільярда євро.
Кілька тижнів тому Європейська комісія підтвердила свої вимоги щодо притягнення Росії до відповідальності за збитки, завдані війною в Україні.
"Як держава-агресор, Росія зобов'язана за міжнародним правом виплатити репарації Україні", - заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в інтерв'ю газеті Handelsblatt.
Тому Єврокомісія проводить юридичну експертизу того, наскільки можливо конфіскувати заморожені російські активи - "в тому числі резерви центрального банку".
Нагадаємо, Європейська комісія підтвердила, що розробила юридично прийнятні варіанти використання активів Росії - як приватних, так і державних - для відбудови України.
Станом на зараз на території Європейського Союзу заморожені активи російських фізичних і юридичних осіб, що перебувають під санкціями ЄС, на суму близько 24,1 мільярда євро. Санкції не передбачають конфіскації цих активів, оскільки це порушує законодавство.
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