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ЄС хоче полегшити для європейських компаній вихід з ринку РФ, послабивши санкції – ЗМІ
16:34 17.05.2023 |
Країни Євросоюзу готуються допомогти своїм компаніям вийти з Росії на тлі збільшення ризику того, що вони будуть обкладені податками для фінансування війни проти України.
Про це йдеться у пропозиціях до 11-го пакета санкцій проти РФ, з якими ознайомився EUobserver, передає "Європейська правда".
Пропозиції включають нові спеціальні дозволи на фінансові операції та юридичні послуги, покликані допомогти європейським компаніям вийти з Росії.
Країнам ЄС, зокрема, хочуть дозволити фінансові перекази росіянам з чорного списку "після того, як буде визначено, що такі кошти або економічні ресурси необхідні для завершення транзакцій, включаючи продаж, які є суворо необхідними для ліквідації до 31 серпня 2023 року спільного підприємства або аналогічної юридичної структури, створеної в Росії за участю цієї фізичної особи або юридичної особи, що належала цій фізичній особі до 28 лютого 2022 року".
ЄС раніше заборонив європейським юридичним фірмам надавати комерційні послуги російським клієнтам.
Але пропозиція 11-го раунду санкцій має на меті послабити і цю заборону, щоб допомогти розплутати пов'язані спільні інтереси ЄС і Росії всередині Європи.
"Компетентні органи держав-членів можуть дозволити до 31 грудня 2023 року надання юридичних послуг, які є обов'язковими ... для завершення таких відчужень, таких як нотаріальні послуги", - йдеться в пропозиції.
За даними Єльського університету в США, які востаннє оновлювалися 16 травня, понад 1 000 іноземних фірм вже покинули Росію за останній рік.
Але десятки великих компаній з ЄС все ще присутні на російському ринку.
Серед них найбільші європейські банки (Deutsche Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank International, UniCredit) та енергетичні компанії (Engie, OMV і Total).
Також не пішли з РФ відомі модні бренди, такі як Armani, Benetton, Diesel та Lacoste.
У РФ досі працюють австрійський виробник енергетичних напоїв Red Bull, данський виробник медичного обладнання Coloplast, голландська фірма споживчих товарів Phillips і виробник напоїв Heineken, естонська компанія таксі Bolt, французька мережа готелів Accor і виробник косметики Clarins, а також німецька машинобудівна компанія Bosch.
Тим часом Росія не полегшує відхід європейських компаній.
Стратегічні фірми, такі як банки та енергетичні компанії, тепер повинні отримати дозвіл на продаж російських активів від комісії з іноземних інвестицій російського міністерства фінансів.
Але вона видає не більше 10 дозволів на місяць, при тому, що в черзі на отримання дозволу стоїть понад 700 заявників.
У березні Росія ще більше ускладнила ситуацію, заявивши, що іноземні фірми повинні сплатити 10-відсотковий податок на продані активи, якщо вони виходять з країни.
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