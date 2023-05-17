Кредитні рейтинги країн можуть постраждати через старіння населення - FT

Старіння населення негативно позначається на фінансовому становищі держав по всьому світу, а підвищення відсоткових ставок посилює ефект від зростання пенсій і витрат на охорону здоров'я, пише Financial Times з посиланням на рейтингові агентства.

Moody's, S&P і Fitch попередили, що погіршення демографічних показників становить загрозу для кредитних рейтингів країн, які за відсутності масштабних реформ напевно будуть знижені. Своєю чергою, це створить "зачароване коло", де навантаження на бюджети і вартість запозичень зростатимуть одне за одним, зазначає газета.

"Раніше демографію розглядали в контексті середньо- і довгострокової перспективи, - наводить видання слова Дітмара Хорнунга з Moody's Investors Services. - Тепер же прийшло майбутнє, і воно вже б'є по кредитних профілях держав".

За словами Марка Мршника з S&P Global Ratings, збільшення вартості запозичень на 1 відсотковий пункт (в.п.) підвищить співвідношення боргу до ВВП в Японії, Італії, Великій Британії та США приблизно на 40-60 в.п. до 2060 року. "Це дуже значне підвищення, що передбачає реформи, спрямовані на розв'язання проблеми старіння, або напевно знадобляться інші фіскальні реформи, щоб рівень держборгу був прийнятним", - заявив Мршник.

"Демографічні показники змінюються повільно, і проблема стає дедалі гострішою", - пояснив Едвард Паркер з Fitch, яке минулого місяця знизило кредитний рейтинг Франції.

