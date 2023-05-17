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G7 посилить протидію Китаю та Росії у боротьбі за глобальний вплив, - Bloomberg
14:15 17.05.2023 |
Лідери "Великої сімки" (G7) на саміті в Японії мають намір зробити пріоритетом протидію Пекіну та Москві за допомогою планів дій для ключових країн-партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.
За даними видання, лідери "Великої сімки" та Європейського Союзу готуються оприлюднити плани щодо залучення обраної групи країн до того, що вони називають глобальною "битвою пропозицій" з Пекіном та Москвою.
Стратегія передбачає посилену роботу з так званими країнами середньої смуги, такими як Бразилія, В'єтнам, ПАР та Казахстан. До цілей програми входять взаємодія на високому рівні, краща координація між існуючими інфраструктурними проектами та індивідуальні плани дій для кожної країни, визначеної як ключовий партнер.
За даними джерел Bloomberg, в основі активізації зусиль G7 нібито лежить деякий ухил від підходу, заснованого насамперед на цінностях, до підходу, що ґрунтується на більш відчутних пропозиціях у таких галузях, як торгівля та безпека.
"Важливо, щоб ми давали країнам у нашій півкулі та в усьому світі вибір", - сказав Браян Ніколс, помічник держсекретаря США у справах Західної півкулі. Вашингтон має запропонувати країнам "чітку перспективу та бачення того, що вони можуть зробити для успішної економіки", при цьому ясно давши зрозуміти, "що деякі з обіцянок, які дають такі країни, як Китай, вони не виконують", - сказав він.
Але пропозиція "Великої сімки" далеко не єдина. У той час як президент Джо Байден зустрічає зі своїми колегами-лідерами G7 у Хіросімі, президент Сі Цзіньпін проведе дводенний саміт Китай - Центральна Азія у китайському місті Сіань.
У липні президент Володимир Путін приймає африканських лідерів Санкт-Петербурзі, намагаючись бездоказово звинуватити західні санкції, а не російське вторгнення в Україну в інфляції цін на енергоносії та нестачі зерна, які сильно вдарили у бідніші африканські країни.
Потім у серпні лідери групи БРІКС, що включає Бразилію, Росію, Індію, Китай та Південну Африку, зустрінуться в Йоганнесбурзі, де до порядку денного буде включено 19 потенційних учасників, а також можливість запровадження єдиної валюти. Обидві теми є благом для Китаю, який першим запропонував приєднатися до клубу та виступає за альтернативу долару США у торгівлі між країнами БРІКС.
У публікації Bloomberg зазначається, що союзники з "Великої сімки" і раніше намагалися протистояти впливу Китаю та конкурувати з його ініціативами, але з неоднозначними результатами. Але російська війна надала цим зусиллям нову мету, кажуть джерела, особливо у зв'язку з тим, що Москва все більше проводить операції з дезінформації та впливу з використанням антизахідних настроїв в Африці, Латинській Америці та ширшому "Глобальному Півдні".
Дві основні теми саміту, зазначені на веб-сайті японського уряду, - це робота з Глобальним Півднем та "підтримка міжнародного порядку, заснованого на верховенстві закону".
"Я думаю, що ми витратили близько двох третин нашого часу на питання, що хвилюють Глобальний Південь", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен 18 квітня на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, який сам здійснив поїздку до Африки цього місяця .
"Велика сімка" та ЄС також приділяють особливу увагу вирішенню проблеми обходу санкцій, особливо посиленню контролю за так званими товарами подвійного призначення, які можуть служити як цивільним, так і військовим цілям. Росія працює над тим, щоб уникнути обмеження на заборонені технології, імпортуючи їх через треті країни, такі як Казахстан, Об'єднані Арабські Емірати та Китай.
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