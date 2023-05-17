В ЄС затвердили терміни проведення виборів в Європарламент

Наступні вибори до Європейського парламенту відбудуться з 6 по 9 червня 2024 року.

Про це йдеться в листі міністерки у європейських справах Швеції Джессіки Росволл, чия країна зараз головує у Раді ЄС, до президентки Європарламенту Роберти Метсоли, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EurActiv.

У листі пояснюється, що, оскільки держави-члени не змогли дійти одностайного рішення щодо дати виборів, чинне законодавство ЄС за замовчуванням встановлює дні голосування на початку червня.

"Оскільки жодна з альтернативних дат не отримала необхідної підтримки, будуть застосовуватися дати, встановлені у виборчому законі ЄС", - пише Росволл у листі.

Роберта Метсола пропонувала провести вибори в період з 23 по 26 травня.

Нагадаємо, 3 травня Європейський парламент проголосував за перегляд правил виборів у ЄС, який розширить роль людей у ​​виборі президента Єврокомісії та дозволить їм голосувати за загальноєвропейських депутатів Європарламенту.

Відповідно до системи, розробленої депутатами Європарламенту, кожен виборець матиме два голоси: один для обрання депутатів Європарламенту у національних округах та один в окрузі ЄС, від яких обираються 28 додаткових місць.

Для забезпечення збалансованого географічного представництва у цих списках держави-члени будуть розділені на три групи залежно від чисельності їхнього населення.

Списки будуть заповнюватися кандидатами із цих груп пропорційно. Загальноєвропейські списки кандидатів мають надаватися європейськими виборчими утвореннями, такими як коаліції національних політичних партій та/або національні асоціації виборців або європейські політичні партії.

Також повідомлялося, що Португалія намагається змусити Європейський Союз перенести дату виборів до Європейського парламенту у 2024 році, які відбуватимуться із 6 по 9 червня. Оскільки 10 червня Лісабон святкує День Португалії - національне свято, якому передують кілька вихідних.

Джерела у Європарламенті побоюються, що у зв'язку із цим явка на виборах у Португалії буде низькою.