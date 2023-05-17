Інфляція в єврозоні у квітні прискорилася до 7%, зростання індексу CPI Core сповільнилося

Споживчі ціни в єврозоні у квітні збільшилися на 7% у річному вираженні, свідчать остаточні дані Статистичного управління Європейського союзу.

Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з 6,9% у березні.

Водночас зростання споживчих цін без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) сповільнилося до 5,6% у річному вираженні з 5,7% у березні.

Остаточні дані за квітень збіглися як з попередніми оцінками, так і з очікуваннями аналітиків, яких опитало Trading Economics.

Прискорення загальної інфляції відзначено після п'яти місяців спаду, уповільнення базової інфляції - вперше за 10 місяців.

Вартість енергоносіїв у єврозоні у квітні збільшилася на 2,4% після зниження на 0,9% у березні, зростання цін на послуги прискорилося до 5,2% з 5,1%.

Водночас підвищення цін на продукти харчування, алкоголь і тютюнову продукцію сповільнилося до 13,5% з 15,5%, на промислові товари - до 6,2% з 6,6%.

Оцінку зростання споживчих цін у єврозоні у квітні відносно попереднього місяця переглянуто в менший бік - до 0,6% з попередньо оголошених 0,7%. Експерти не очікували перегляду даних.

У березні інфляція в помісячному вираженні становила 0,9%.

