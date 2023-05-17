Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Інфляція в єврозоні у квітні прискорилася до 7%, зростання індексу CPI Core сповільнилося

 

Споживчі ціни в єврозоні у квітні збільшилися на 7% у річному вираженні, свідчать остаточні дані Статистичного управління Європейського союзу.

Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з 6,9% у березні.

Водночас зростання споживчих цін без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) сповільнилося до 5,6% у річному вираженні з 5,7% у березні.

Остаточні дані за квітень збіглися як з попередніми оцінками, так і з очікуваннями аналітиків, яких опитало Trading Economics.

Прискорення загальної інфляції відзначено після п'яти місяців спаду, уповільнення базової інфляції - вперше за 10 місяців.

Вартість енергоносіїв у єврозоні у квітні збільшилася на 2,4% після зниження на 0,9% у березні, зростання цін на послуги прискорилося до 5,2% з 5,1%.

Водночас підвищення цін на продукти харчування, алкоголь і тютюнову продукцію сповільнилося до 13,5% з 15,5%, на промислові товари - до 6,2% з 6,6%.

Оцінку зростання споживчих цін у єврозоні у квітні відносно попереднього місяця переглянуто в менший бік - до 0,6% з попередньо оголошених 0,7%. Експерти не очікували перегляду даних.

У березні інфляція в помісячному вираженні становила 0,9%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8104
  0,0402
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1896  0,08 0,21 37,7486  0,06 0,15
EUR 40,4032  0,04 0,11 41,2721  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес