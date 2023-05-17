Фінансові новини
- |
- 17.05.23
- |
- 13:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Південна Корея надасть Україні допомогу на 130 млн доларів
10:07 17.05.2023 |
Південна Корея надасть Україні пакет фінансової допомоги у розмірі 130 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністерство фінансів Південної Кореї повідомило, що міністр Чу Кен Хо та міністр економіки України Юлія Свириденко, які прибули до Сеулу для участі у конференції, підписали угоду про пакет, який складатиметься з пожертв та кредитів.
Але президент Південної Кореї Юн Сок Йоль сказав минулого місяця, що його уряд може не "наполягати тільки на гуманітарній чи фінансовій підтримці", якщо цивільні особи в Україні піддадуться. великомасштабному нападу або через "ситуацію, яку міжнародне співтовариство не може змиритися".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Великобританія і Нідерланди формуватимуть винищувальну коаліцію для України
|Затриманого на хабарі голову Верховного Суду Князєва позбавили посади
|У ПАРЄ знають про заборону виїзду Гончаренка за кордон і вимагають її зняти – Тіні Кокс
|Жеваго заперечує причетність до ситуації навколо Верховного Суду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В ЄС затвердили терміни проведення виборів в Європарламент
|Інфляція в єврозоні у квітні прискорилася до 7%, зростання індексу CPI Core сповільнилося
|США анонсували кроки з посилення ізоляції РФ на саміті G7
|Україна залучить до $8 млрд від південнокорейського фонду EDCF за пільговими умовами - Мінекономіки
|Південна Корея надасть Україні допомогу на 130 млн доларів
|Світова економіка входить у тривалу фазу низького зростання - ООН
Бізнес
|Quick Resume на ПК у Windows — Microsoft розглядає перенесення функції Xbox, що дозволяє миттєво відновлювати гру
|Кабмін дозволив продавати автомобілі разом з номерними знаками
|ASUS ROG Ally — портативна ігрова консоль з Windows 11, APU AMD Ryzen Z1 Extreme та ціною $700
|Honda представила новий кросовер ZR-V для Європи
|ЄС прокладе інтернет-кабель дном Чорного моря, щоб знизити залежність від Росії – FT
|YouTube почав блокувати блокувальників реклами
|Ілон Маск йде з посади гендиректора Twitter