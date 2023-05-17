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АНАЛІТИКА

Світова економіка входить у тривалу фазу низького зростання - ООН

Світова економіка входить у тривалу фазу низького зростання - ООН

 

Перспективи стійкого відновлення світової економіки залишаються примарними, натомість її чекає довготривалий період низького зростання, вважають експерти департаменту ООН з економічних та соціальних питань.

Як передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, про це заявив журналістам у вівторок директор відділу економічного аналізу та політики департаменту Шантану Мухерджі, презентуючи звіт «Світова економічна ситуація та перспективи станом на середину 2023 року».

Відповідно до звіту в 2023 році світова економіка зросте на 2,3% і на 2,5% у 2024-му. У Сполучених Штатах - на 1,1%, у Європейському Союзі - на 0,9%. Водночас зростання ВВП в Китаї очікується на рівні 5,3% завдяки зняттю обмежень, пов'язаних з COVID-19.

Незважаючи на незначне зростання, його темпи все ще значно нижчі від тих, що були до пандемії протягом останніх двадцяти років, які становили 3,1%, зазначив Мухерджі.

За його словами, зростання доходу на душу населення «залишається дуже низьким у багатьох регіонах, що розвиваються».

Серед причин уповільнення економічного зростання автори звіту називають пандемію COVID-19, «затяжну війну в Україні», вплив зміни клімату та політичні виклики.

На світову торгівлю впливатимуть геополітична напруженість, послаблення глобального попиту та жорстка монетарна й фіскальна політика. Прогнозується, що у 2023 році обсяг світової торгівлі товарами й послугами зросте на 2,3%, що значно нижче, ніж до пандемії.

Інфляція залишається стабільно високою у багатьох країнах. Середня світова інфляція прогнозується на рівні 5,2% у 2023 році (у 2022-му вона становила 7,5%).

Економічна ситуація в Україні залежатиме від війни та повоєнного відновлення.

«Економіка України втратила значну частку своїх промислових потужностей та енергетичної інфраструктури через війну й скоротилася на 29,1% у 2022», - зазначають автори документа. За їхніми словами, незважаючи на зовнішню фінансову допомогу, зокрема кредити МВФ та підтримку з боку ЄС і США, економіка у 2023 році «найімовірніше, перебуватиме в стагнації». «Довгострокові перспективи України залежатимуть від тривалості та інтенсивності війни й здатності країни фінансувати відновлення», яке оцінюється в $411 мільярда.
 

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