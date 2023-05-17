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АНАЛІТИКА

У комітеті Конгресу США підтримали законопроект щодо заборони імпорту урану з Росії

 

У вівторок, 16 травня, комітет Палати представників Конгресу США підтримав законопроект щодо заборони імпорту російського урану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Війна в Україні абсолютно ясно показала, що ми не можемо залежати від примх Росії щодо постачання палива", - сказав представник комітету Джефф Дункан.

Він наголосив, що "відлучення промисловості Сполучених Штатів від імпорту російського урану має бути двопартійною метою національної безпеки».

Законопроект було передано на розгляд енергетичного комітету Сенату США. Тепер він має пройти обидві палати Конгресу та бути підписаний президентом США Джо Байденом.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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