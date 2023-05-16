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АНАЛІТИКА

Ціни на бензин у Росії побили історичний рекорд

 

Ціна бензину марки А-95 в європейській частині Росії на торгах Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі зросла до історичного рекорду - 60 608 рублів за тонну.

В ході торів у вівторок біржова ціна бензину А-95 зросла на 1,72%, повідомляє російське інформагентство РБК.

Минулий рекорд ціни на цей вид палива було встановлено у вересні 2021 року - тоді ціна бензину склала 60,57 тис. рублів за тонну.

Бензин марки А-92 на російській біржі дорожчає ще швидше -- за день він подорожчав на 1,91%, досягнувши 52 282 руб. за тонну.

Літнє дизельне паливо подорожчало до 50 533 руб. за тонну (зростання на 0,45%).

Водночас найбільше зросла вартість автогазу на Уралі та в Сибіру - на 8,37%, до 24 006 руб. за тонну.

Зростання оптових цін на бензин А-95 у Росії відбувається на тлі планів Мінфіну знизити вдвічі демпфер, який мав стримувати ціни на паливо на внутрішньому ринку у випадку різких коливань цін на нафту (компанії отримують компенсацію з бюджету, якщо внутрішньоросійські ціни на бензин нижчі, ніж при його експорті).

Наприкінці квітня голова російського Мінфіну Антон Силуанов запропонував знизити демпфер удвічі на рік з липня 2023 року до липня 2024 року, щоб зекономити 30 мільярдів рублів бюджетних видатків на місяць.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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