Фінансові новини
- |
- 16.05.23
- |
- 20:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Ціни на бензин у Росії побили історичний рекорд
18:41 16.05.2023 |
Ціна бензину марки А-95 в європейській частині Росії на торгах Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі зросла до історичного рекорду - 60 608 рублів за тонну.
В ході торів у вівторок біржова ціна бензину А-95 зросла на 1,72%, повідомляє російське інформагентство РБК.
Минулий рекорд ціни на цей вид палива було встановлено у вересні 2021 року - тоді ціна бензину склала 60,57 тис. рублів за тонну.
Бензин марки А-92 на російській біржі дорожчає ще швидше -- за день він подорожчав на 1,91%, досягнувши 52 282 руб. за тонну.
Літнє дизельне паливо подорожчало до 50 533 руб. за тонну (зростання на 0,45%).
Водночас найбільше зросла вартість автогазу на Уралі та в Сибіру - на 8,37%, до 24 006 руб. за тонну.
Зростання оптових цін на бензин А-95 у Росії відбувається на тлі планів Мінфіну знизити вдвічі демпфер, який мав стримувати ціни на паливо на внутрішньому ринку у випадку різких коливань цін на нафту (компанії отримують компенсацію з бюджету, якщо внутрішньоросійські ціни на бензин нижчі, ніж при його експорті).
Наприкінці квітня голова російського Мінфіну Антон Силуанов запропонував знизити демпфер удвічі на рік з липня 2023 року до липня 2024 року, щоб зекономити 30 мільярдів рублів бюджетних видатків на місяць.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У ПАРЄ знають про заборону виїзду Гончаренка за кордон і вимагають її зняти – Тіні Кокс
|Жеваго заперечує причетність до ситуації навколо Верховного Суду
|Судді Верховного Суду отримали кошти за ухвалення рішення на користь власника групи «Фінанси та Кредит» - НАБУ
|Підозри суддям Верховного Суду ще не пред'явлено, затримано голову суду і ще одного фігуранта - САП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на бензин у Росії побили історичний рекорд
|У Молдові відкрили вісім справ щодо незаконного фінансування кандидатів на виборах у Гагаузії
|Брюссель занепокоєний все більшим відступом Грузії від спільної зовнішньої політики з ЄС
|Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО
|У ПАРЄ знають про заборону виїзду Гончаренка за кордон і вимагають її зняти – Тіні Кокс
|Країни Африки пропонують посередництво між Києвом і Москвою
Бізнес
|ASUS ROG Ally — портативна ігрова консоль з Windows 11, APU AMD Ryzen Z1 Extreme та ціною $700
|Honda представила новий кросовер ZR-V для Європи
|ЄС прокладе інтернет-кабель дном Чорного моря, щоб знизити залежність від Росії – FT
|YouTube почав блокувати блокувальників реклами
|Ілон Маск йде з посади гендиректора Twitter
|Google інтегрує ШІ до свого пошуковика: як це працює
|Google Pixel Fold - перший смартфон американської компанії, що згинається