У Молдові відкрили вісім справ щодо незаконного фінансування кандидатів на виборах у Гагаузії

У Молдові відкрили вісім кримінальних справ щодо фактів незаконного фінансування кандидатів, які змагалися за посаду очільника автономного регіону Гагаузія.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Центральна виборча комісія виявила 106 внесків для кандидатів, які перевищують встановлену законом максимальну суму у розмірі 11 700 леїв (близько 25 тисяч гривень).

Такі порушення виявили у внесках на користь усіх восьми кандидатів, які брали участь у першому турі виборів - різниться лише сума перевищення ліміту.

Найбільшою вона виявилася в основних трьох конкурентів - Григорія Узуна, якого підтримала "Партія соціалістів" (внески від 7 осіб з перевищенням на майже 185 тисяч леїв); Віктора Петрова, якого активно підтримувала Росія (внески від 21 осіб з перевищенням ліміту на майже 437 тисяч леїв) та переможиці, кандидатки від партії "Шор" Євгенії Гуцул (внески від 65 осіб з перевищенням ліміту на майже 459 тисяч леїв).

Відповідальність за порушення законодавства покладається на осіб, які робили пожертви на користь кандидатів. Для фізичних осіб штрафи можуть сягти 4500 леїв (понад 9 тисяч гривень), для юридичних осіб - 15 тисяч леїв (31 тисяча гривень).

Нагадаємо, 14 травня у другому турі виборів башкана Гагаузії перемогла кандидатка партії "Шор" Євгенія Гуцул, отримавши понад 52% голосів.

Прем'єр Молдови заявив про численні порушення на виборах у Гагаузії.