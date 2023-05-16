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АНАЛІТИКА

У Білому домі вказали на фінансування ракетної програми КНДР за рахунок крадіжки криптовалют

 

Близько половини ракетної програми Північної Кореї фінансується за рахунок кібератак та крадіжки криптовалют. Про це пише CNN з посиланням на представницю Білого дому Енн Нойбергер, яка обіймає посаду заступника радника з національної безпеки, кібербезпеки та нових технологій.

За її словами, спецслужби США працюють над виявленням північнокорейських оперативників, а міністерство фінансів відстежує вкрадену криптовалюту.

«Адміністрація президента витрачає багато часу та зусиль на вирішення цієї проблеми», - додала чиновниця.

Нойбергер уточнила, що сума викрадених криптовалют значно зросла з липня 2022 року, що свідчить про використання кіберзлочинності як ключового способу виживання північнокорейського режиму.

Водночас газета Nikkei повідомила, що з 2017 року хакери з КНДР вкрали криптовалюти з відкритих у Японії рахунків на суму близько $720 млн, що становить близько 30% від загальної вартості криптоактивів, викрадених ними за цей час на міжнародному ринку.

Близько $540 млн у криптовалютах викрадено в громадян В'єтнаму, ще $497 млн - у громадян США. При цьому Японія, на думку видання, очолює цей список через зростання популярності в країні цифрових валют та вразливість комп'ютерних систем місцевих компаній.

Раніше Binance та Huobi заморозили пов'язані з хакерами КНДР криптовалюти на $1,4 млн.

Нагадаємо, за 2022 рік північнокорейські хакери викрали криптоактиви в діапазоні від $630 млн до $1 млрд.


У Білому домі вказали на фінансування ракетної програми КНДР за рахунок крадіжки криптовалют
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: КНДР, США
 

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