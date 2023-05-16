ЦРУ запустило нову онлайн-кампанію із вербування російських шпигунів

Американське Центральне розвідувальне управління в рамках нового проекту пропонує росіянам, незадоволених війною проти України та життям у РФ, поділитися секретами зі спецслужбами США, і з цією метою в інтернеті було розміщено відео щодо вербування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У ролику є новий канал ЦРУ в Telegram, який закінчується інструкціями про те, як анонімно та безпечно зв'язатися з американськими розвідниками. Крім того, відео розміщується на інших платформах, включаючи YouTube, Twitter, Instagram та Facebook.

Чиновники ЦРУ, які брали участь у проекті, заявили, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну створило історичну нагоду, "щоб росіяни прийшли до нас і надали інформацію, якої потребують Сполучені Штати".

Це вже не перша кампанія з вербування, і попередні, розпочаті після широкомасштабної війни РФ проти України, були успішними.

За словами одного чиновника, повідомлення, яке вони сподіваються донести до росіян, які працюють "в чутливих областях" і мають доступ до цінної інформації, звучить так: "Ми розуміємо вас, можливо, краще, ніж ви думаєте".

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, зазначив, що відео "абсолютно не призначене" для підбурювання або розпалювання заворушень серед ширших верств населення РФ. Такі ролики, додають американські чиновники, намагаються "апелювати до почуття патріотизму" у росіян, переконати їх стати більш активними.

Дане відео відображає відвертішу рекламу ЦРУ в соціальних мережах рік тому, через 2 місяці після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Ці повідомлення містили аналогічні покрокові інструкції для потенційних російських інформаторів про те, як уникнути виявлення службами безпеки РФ за допомогою віртуальних приватних мереж або VPN та веб-браузера Tor, щоб анонімно та за допомогою шифрування зв'язатися з агентством засобами Dark Web.

"Війська (Путіна) продовжують зазнавати великих втрат у живій силі та техніці. Коли наприкінці минулого року він провів часткову мобілізацію, з країни втекло набагато більше росіян призовного віку, ніж Кремлю вдалося зібрати та відправити на фронт як гарматне м'ясо", - заявляв у квітні директор ЦРУ Вільям Бернс.

Він також зазначав, що невдоволення війною "продовжуватиме гризти російське керівництво під постійною дієтою державної пропаганди та практикованих репресій".

У ЦРУ вважають, що цінною інформацією з американською стороною готові поділитись десятки тисяч росіян. За словами чиновників, багато хто з цих людей може не знати, як зв'язатися з ЦРУ, або що їхня інформація може представляти інтерес.