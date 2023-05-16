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АНАЛІТИКА

Іран продовжує допомагати Росії дронами, її запаси вже вичерпуються – Білий дім

 

Сполучені Штати бачать ознаки поглиблення російсько-іранського військового партнерства в намаганні Москви отримати нові партії іранських безпілотників Shahed, які вона використовує для атак на інфраструктуру України.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP, про це в понеділок на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За оцінками США, Росія прагне придбати додаткові сучасні ударні безпілотники в Ірану для використання у війні в Україні після того, як раніше придбану партію з 400 дронів російські сили вже використали.

"Іран продовжує надавати Росії ударні БПЛА одностороннього ураження. З серпня Іран надав Росії понад 400 БПЛА, переважно типу Shahed", - заявив Кірбі.

"Росія використала більшість із цих БПЛА, використовуючи їх для нанесення ударів по об'єктах української критичної інфраструктури всередині України. Надаючи Росії ці БПЛА, Іран безпосередньо сприяє російській агресивній війні в Україні", - додав він.

Як передає Bloomberg, США, за словами представника Білого дому, не лише посилюватимуть санкції проти Ірану та Росії для обмеження передання безпілотників, а й планують кроки, які допоможуть урядам і бізнесу зрозуміти, як їхні компоненти потрапляють в іранські безпілотники.

Офіційно Тегеран визнав, що постачав Росії невелику партію дронів-камікадзе перед повномасштабним вторгненням в Україну в лютому 2022 року. Та ЗМІ неодноразово описували, як саме Москва отримує зброю від Ірану.

За оцінками української сторони, Росія вже застосувала в Україні понад 400 дронів Shahed-136, а всього Росія нібито замовила 2400 таких безпілотників. Спочатку вони становили проблему для української протиповітряної оборони, але в останніх атаках майже всі або всі вони знищувались.
Ключові теги: Іран, Росія
 

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