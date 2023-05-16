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Українське прислів'я
Російські космонавти залишилися без придатних до використання скафандрів, – ЗМІ
22:41 15.05.2023 |
Термін експлуатації скафандрів для російських космонавтів добіг кінця, а нове спорядження для виходу у відкритий космос місцеві виробники зможуть виготовити не раніше 2024 року.
Про це пише російське видання "Ізвєстія" з посиланням на три джерела у місцевій ракетно-космічній галузі.
Космонавти використовують дві моделі скафандрів: "Орлан-МКС" №4 та "Орлан-МКС" №5. За словами співрозмовників видання, у №4 термін придатності вже минув, а у №5 він наблизився до завершення. Обидві моделі скафандрів призначені для 20 виходів у відкритий космос.
"На сьогоднішній день №4 використовувався у 19 виходах та двічі під час робіт усередині розгерметизованого модуля "Поіск". У №5 у заліку - 17, а також дві аналогічні роботи в розгерметизованому модулі", - пояснив один із співрозмовників видання, наголосивши, що роботи на модулі "Поіск" вже проходили у простроченому скафандрі №4.
При цьому, термін експлуатації "Орлан-МКС" становить п'ять років, незалежно від кількості виходів у космос. У скафандрі №4 перший вихід в космос здійснили 17 серпня 2017 року, тому він уже дев'ять місяців є непридатним. Модель №5 вперше вивели за межі корабля 15 серпня 2018 року, в результаті в нього залишилося лише кілька місяців штатної експлуатації.
"Строк використання - це найголовніший критерій для визначення захисних властивостей скафандра. Навіть якщо не виходити у них у відкритий космос, вони все одно втрачають свої характеристики", - пояснив співрозмовник у РКК "Енергія". Однак, за його словами, реальний стан скафандрів можна регулювати за допомогою заміни окремих вузлів та елементів.
"Зараз у "Роскосмосі" саме цим і займаються, ремонтуючи що є", - додає джерело.
Технічна несправність скафандра може призвести до тимчасової чи постійної заборони на роботу в ньому за межами корабля, але навіть якщо проблеми і виникнуть, їх вирішуватимуть за рахунок продовження терміну експлуатації, пояснив співрозмовник в одній із організацій "Роскосмосу".
"У все, що робиться для космосу, закладається величезний запас міцності, отже, реальний термін служби вищий за прописаний у документах", - запевнив співрозмовник.
Своєю чергою у "Роскосмосі" заявили, що планують зробити один скафандр у 2024 році і ще два - у 2025-му.
"Вони будуть виготовлені із застосуванням вітчизняних матеріалів. Для продовження експлуатації двох "Орлан-МКС" створено та доставляються на станцію запасні частини", - запевнили у "Роскосмосі".
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