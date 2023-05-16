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АНАЛІТИКА

Грузія видала перший дозвіл авіакомпанії з РФ на прямі авіарейси

 

Російський авіаперевізник "Азімут" із 17 травня зможе здійснювати прямі перельоти з Москви до Тбілісі після того, як грузинський авіарегулятор видав йому відповідний дозвіл.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в етері телеканалу "Імеді" в понеділок заявив голова Управління цивільної авіації Грузії Гіві Давіташвілі.

За словами Давіташвілі, вже п'ять авіакомпаній - як російських, так і грузинських - подали заявки до авіарегулятора Грузії на обслуговування прямих рейсів між двома країнами.

"З них уже було перевірену одну компанію, а саме "Азімут", яка зможе обслуговувати польоти із 17 травня. Сьогодні відповідний дозвіл видало Управління цивільної авіації Грузії", - оголосив він.

Голова регулятора підкреслив, що жодна російська компанія, яка перебуває під санкціями, дозволу на польоти в Грузію не отримає; так само не допустять і літаки, обслуговування яких виробник припинив.

10 травня президент РФ Владімір Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії.

Повідомлялося, що вже цього тижня російська авіакомпанія "Азимут" і грузинська Georgian Airways планують запустити рейси з Москви до Тбілісі.

Представники офіційного Тбілісі привітали рішення Москви і пояснили це інтересами тих громадян Грузії, які проживають на території Росії і в яких виникали складнощі з приїздом на батьківщину.
 

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