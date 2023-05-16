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Європейський регулятор занепокоєний активізацією позабіржової торгівлі газовими деривативами
19:43 15.05.2023 |
Активізація позабіржової торгівлі похідними інструментами на природний газ викликає побоювання у зв'язку з обмеженою прозорістю та гнучкішими вимогами до забезпечення в цьому сегменті ринку, йдеться в доповіді Європейського управління з нагляду за ринком цінних паперів (ESMA) про ризики і тенденції на ринку газових деривативів Євросоюзу.
На кінець 2022 року в контрагентів з Європейської економічної зони було відкрито позицій за газовими деривативами на 500 млрд євро, зазначає ESMA. Основна частина (75%), як і раніше, припадає на біржовий ринок, проте з літа спостерігалося помітне зміщення активності в бік позабіржової торгівлі, особливо серед енергетичних компаній та інших нефінансових учасників. Такі компанії, як правило, менш прозоро звітують про своє фінансове становище, йдеться в доповіді.
Міграція на позабіржовий ринок може бути пов'язана із більш низькими вимогами до забезпечення. Учасники позабіржових угод можуть самі визначати його тип і в деяких випадках - розмір.
Перехід компаній у цей сегмент ринку також призвів до зростання кількості тісно взаємопов'язаних учасників, що розширює коло контрагентів, уразливих за можливого поширення негативних явищ.
На позабіржовому ринку газових деривативів торгуються здебільшого свопи і форварди, тоді як на біржах - ф'ючерси та опціони, уточнює регулятор.
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