Європейський регулятор занепокоєний активізацією позабіржової торгівлі газовими деривативами

Активізація позабіржової торгівлі похідними інструментами на природний газ викликає побоювання у зв'язку з обмеженою прозорістю та гнучкішими вимогами до забезпечення в цьому сегменті ринку, йдеться в доповіді Європейського управління з нагляду за ринком цінних паперів (ESMA) про ризики і тенденції на ринку газових деривативів Євросоюзу.

На кінець 2022 року в контрагентів з Європейської економічної зони було відкрито позицій за газовими деривативами на 500 млрд євро, зазначає ESMA. Основна частина (75%), як і раніше, припадає на біржовий ринок, проте з літа спостерігалося помітне зміщення активності в бік позабіржової торгівлі, особливо серед енергетичних компаній та інших нефінансових учасників. Такі компанії, як правило, менш прозоро звітують про своє фінансове становище, йдеться в доповіді.

Міграція на позабіржовий ринок може бути пов'язана із більш низькими вимогами до забезпечення. Учасники позабіржових угод можуть самі визначати його тип і в деяких випадках - розмір.

Перехід компаній у цей сегмент ринку також призвів до зростання кількості тісно взаємопов'язаних учасників, що розширює коло контрагентів, уразливих за можливого поширення негативних явищ.

На позабіржовому ринку газових деривативів торгуються здебільшого свопи і форварди, тоді як на біржах - ф'ючерси та опціони, уточнює регулятор.

