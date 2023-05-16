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АНАЛІТИКА

ВООЗ закриє офіс у Москві

 

Європейський офіс Всесвітньої організації охорони здоров'я із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями в Москві буде закритий.

За відповідне рішення сьогодні проголосувала абсолютна більшість держав-членів під час спеціальної сесії Європейського регіонального комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Відтепер функції Європейського офісу ВООЗ із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями будуть делеговані офісу в Копенгагені (Данія).

"Закриття офісу в Москві є першим успішним прикладом виходу представництва міжнародної організації з рф. Дякую за цей потужний політичний сигнал, який, я впевнений, буде не останнім", - зазначив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час виступу на спеціальній сесії Регіонального Комітету ВООЗ.

Міністр додав, що Україна готова значно посилити свою залученість до роботи офісу в новому статусі та докласти всіх зусиль, щоби досвід, отриманий системою охорони здоров'я в Україні та нашими медичними працівниками протягом війни та в процесі відновлення, був також успішно трансформований в глобальні рішення з протидії неінфекційним захворюванням.

Нагадаємо, у травні минулого року Україна подала до Європейського регіонального бюро ВООЗ запит щодо переміщення Європейського офісу ВООЗ з Москви за межі Росії, який підписали 38 держав. ВООЗ підтримала резолюцію, пообіцявши вивчити таку можливість, а також відмовитись від проведення семінарів, конференцій та інших заходів у РФ. Тоді 43 країни проголосували "за" та лише три - РФ, Білорусь і Таджикистан - "проти".
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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