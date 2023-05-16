У Польщу прибули перші HIMARS для розміщення на кордоні з РФ

Польща отримала першу партію реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS американського виробництва, яку планує розмістити в прикордонному з Росією регіоні. Про це розповів у понеділок, 15 травня, польський міністр оборони Маріуш Блащак.

"Ця зброя буде розміщена в північно-східній частині нашої країни. Її завданням буде стримування агресора", - сказав Блащак журналістам. Ще в березні міноборони Польщі повідомило, що високоточні ракетні системи HIMARS будуть розміщені у військовій частині, що базується в Ольштині, приблизно за 80 кілометрів від кордону з російською Калінінградською областю, яку Польща перейменувала в Крулевецьку.

Блащак переконаний, що ракетні установки HIMARS "посилять польську армію на східному фланзі Польщі та на східному фланзі НАТО", передає агентство AFP.

Варшава хоче придбати сотні систем HIMARS

Ця партія ракетних комплексів HIMARS надійшла до Польщі в рамках укладеного 2019 року контракту з американською компанією-виробником Lockheed Martin. Тоді Польща заплатила за 20 установок HIMARS. Однак згодом Варшава заявила, що веде переговори зі США про придбання більшої кількості пускових установок цього типу.

"Конгрес США схвалив продаж Польщі майже 500 пускових установок. Ці ракетні установки будуть доставлені до Польщі якнайшвидше. Ми хочемо забезпечити, щоб за цим новим контрактом спільне виробництво HIMARS, як пускових установок, так і ракет, проводилося в Польщі. Це мета, яку ми ставимо перед собою", - сказав Блащак.

Наприкінці січня 2023 року польський уряд оголосив стрімке збільшення витрат на оборону до рекордних чотирьох відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП), а прем'єр-міністр Матеуш Моравецький наголошував, що Польщі потрібно озброїтися "швидше" на тлі війни Росії проти України.

Південнокорейські аналоги HIMARS Варшаві теж не завадять

Також, розуміючи, що виробництво замовлених HIMARS може тривати довше, ніж планувалося, Варшава домовилася з південнокорейським виробником ракетного озброєння про постачання близько 300 РСЗВ K239 Chunmoo, що мають схожі з американськими системами тактико-технічні характеристики. Разом з самими пусковими установками Варшава планувала придбати й значну кількість ракет до південнокорейських систем.

Перші РСЗВ K239 Chunmoo мають надійти до Польщі так само вже 2023 року. За даними польського спеціалізованого видання Defense24, однією з умов угоди є трансфер технологій для часткової локалізації виробництва цих систем на польських потужностях.

Останнім часом Польща оголосила цілу низку угод з Південною Кореєю на закупівлю значних партій озброєнь, зокрема самохідних артилерійських установок (САУ) K9 Thunder, танків K2 Black Panther і літаків FA-50. Деякі з угод передбачають також можливість локалізації виробництва південнокорейських озброєнь на польських підприємствах. Сукупна вартість цих угод становить мільярди доларів.