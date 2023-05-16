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АНАЛІТИКА

Ердоган і Киличдароглу візьмуть участь у другому турі президентських виборів у Туреччині 28 травня

 

Голова виборчкому Туреччини оголосив, що другий тур виборів президента Туреччини відбудеться 28 травня, повідомляє в понеділок агентство "Анадолу".

"У Туреччині відбудеться другий тур президентських виборів 28 травня", - повідомило "Анадолу" з посиланням на голову виборчкому.

За даними агентства, наразі підраховано 99,87% голосів. Нинішній президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган здобув 49,5%, його суперник Кемаль Киличдароглу - 44,89%. Саме їм доведеться поборотися за посаду глави держави у другому турі виборів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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