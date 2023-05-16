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АНАЛІТИКА

Результати виборів у Туреччині розчарували інвесторів

 

Турецькому президенту Реджепу Таїпу Ердогану не вистачило 0,5% голосів, щоб переобратися на посаду вже у першому турі виборів. Ринки відреагували на це падінням - надто багато інвесторів ставили на його поразку, пише Bloomberg.

Головний турецький фондовий індекс BIST-100 після відкриття торгів обвалився майже на 7%. І хоча потім він відіграв частину падіння, його значення все одно на 4% нижче п'ятничного рівня.

Через два тижні - 28 травня - у Туреччині відбудеться другий тур президентських виборів.

Але кращий, ніж очікувалось, результат Ердогана в першому турі та результати виборів до парламенту Туреччини, де чинна влада зберегла більшість, свідчать про те, що зміни влади в країні може не статися.

"Це велике розчарування для інвесторів, які сподівалися на перемогу опозиційного кандидата Киличдароглу та повернення до традиційної економічної політики, яку він обіцяв. Наступні два тижні несуть високу невизначеність", - пояснив настрої на ринку стратег фінансової компанії Tellimer Хаснайн Малік.

Зараз залежний від влади центробанк Туреччини утримує ключову ставку на низькому рівні 8,5% за інфляції понад 40% і підтримує ринок з власних резервів.

Якщо Ердоган переможе у другому турі, країні загрожує багаторічна криза платіжного балансу і продовження девальвації ліри, сказав газеті Financial Times економіст Тімоті Еш.

"Ми знаємо історію: Ердоган не хоче підвищувати процентні ставки, Туреччина має великий попит на долари, а у них немає багато резервів", - сказав він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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