Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На парламентських виборах у Туреччині перемагає альянс Ердогана

 

У Туреччині на парламентських виборах більшість голосів набирає Республіканський альянс на чолі з Партією справедливості та розвитку (ПСР) чинного президента країни Реджепа Таїпа Ердогана.

Дані Вищої виборчої ради отримує в онлайн-режимі агентство Anadolu, повідомляє "Європейська правда".

Станом на 10:00 вже обробили 99,27% голосів.

За попередніми даними Республіканський альянс набирає 49,37% голосів, опозиційний Народний альянс на чолі з Народно-республіканською партією (НРП) Кемаля Киличдароглу - 35,12%, Альянс праці та свободи - 10,51%.

Як повідомляє CNN Turk, альянс Ердогана забирає 321 місце у парламенті із 600, Народний альянс може отримати 213 мандатів, Альянс праці та свободи - 66 мандатів.

Явка на парламентських виборах склала 87,30%.

Голосування на парламентських виборах у Туреччині відбулося 14 травня. У цей день також пройшов перший тур президентських виборів. За попередніми даними, чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган лідирує з результатом 49,34%. Його основний опонент Кемаль Киличдароглу набирає 45,00%. За представника правого політичного блоку АТА Сінана Огана віддали голоси 5,23% виборців.

Якщо жоден з кандидатів не набере сьогодні 50% плюс один голос, то 28 травня відбудеться другий тур президентських виборів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8287
  0,1426
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3196  0,04 0,12 37,8313  0,01 0,03
EUR 40,5804  0,08 0,21 41,3817  0,16 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес