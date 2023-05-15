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На парламентських виборах у Туреччині перемагає альянс Ердогана
12:18 15.05.2023 |
У Туреччині на парламентських виборах більшість голосів набирає Республіканський альянс на чолі з Партією справедливості та розвитку (ПСР) чинного президента країни Реджепа Таїпа Ердогана.
Дані Вищої виборчої ради отримує в онлайн-режимі агентство Anadolu, повідомляє "Європейська правда".
Станом на 10:00 вже обробили 99,27% голосів.
За попередніми даними Республіканський альянс набирає 49,37% голосів, опозиційний Народний альянс на чолі з Народно-республіканською партією (НРП) Кемаля Киличдароглу - 35,12%, Альянс праці та свободи - 10,51%.
Як повідомляє CNN Turk, альянс Ердогана забирає 321 місце у парламенті із 600, Народний альянс може отримати 213 мандатів, Альянс праці та свободи - 66 мандатів.
Явка на парламентських виборах склала 87,30%.
Голосування на парламентських виборах у Туреччині відбулося 14 травня. У цей день також пройшов перший тур президентських виборів. За попередніми даними, чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган лідирує з результатом 49,34%. Його основний опонент Кемаль Киличдароглу набирає 45,00%. За представника правого політичного блоку АТА Сінана Огана віддали голоси 5,23% виборців.
Якщо жоден з кандидатів не набере сьогодні 50% плюс один голос, то 28 травня відбудеться другий тур президентських виборів.
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