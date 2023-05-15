У Португалії нарешті легалізують евтаназію

Португальський парламент у п'ятницю остаточно схвалив законопроєкт про легалізацію евтаназії, подолавши численні вето консервативно налаштованого президента країни Марсели Ребели де Соуза.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Законодавство передбачає, що португальці віком від 18 років зможуть просити про евтаназію, якщо вони невиліковно хворі й "відчувають нестерпні страждання". Це не поширюватиметься на людей, визнаних психічно недієздатним для ухвалення такого рішення.

Право на евтаназію в Португалії матимуть лише громадяни й законні резиденти країни. Іноземці, які приїжджають у країну з метою отримання відповідної допомоги, скористатись нею не зможуть.

Законопроект про евтаназію парламент Португалії ухвалював чотири рази за останні три роки, але він щоразу повертався на конституційну експертизу через опозицію з боку президента.

Ребелу де Соуза, відомий консервативними поглядами, ветував попередні законопроекти через "надмірно невизначені поняття", зокрема опис невиліковних станів, а також вимагав від депутатів уточнити, хто буде "засвідчувати", що пацієнт фізично нездатний до евтаназії.

Нова версія закону тепер передбачає, що евтаназія дозволена лише у випадках, коли "самогубство за допомогою медичної допомоги неможливе через фізичну недієздатність пацієнта".

Остаточна редакція документа була прийнята в п'ятницю за підтримки правлячої партії соціалістів, які мають абсолютну більшість у парламенті. Тепер президент Португалії має тиждень, щоб промульгувати новий закон. За повідомленнями португальських ЗМІ, він може набути чинності вже восени.