Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Португалії нарешті легалізують евтаназію

 

Португальський парламент у п'ятницю остаточно схвалив законопроєкт про легалізацію евтаназії, подолавши численні вето консервативно налаштованого президента країни Марсели Ребели де Соуза.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Законодавство передбачає, що португальці віком від 18 років зможуть просити про евтаназію, якщо вони невиліковно хворі й "відчувають нестерпні страждання". Це не поширюватиметься на людей, визнаних психічно недієздатним для ухвалення такого рішення.

Право на евтаназію в Португалії матимуть лише громадяни й законні резиденти країни. Іноземці, які приїжджають у країну з метою отримання відповідної допомоги, скористатись нею не зможуть.

Законопроект про евтаназію парламент Португалії ухвалював чотири рази за останні три роки, але він щоразу повертався на конституційну експертизу через опозицію з боку президента.

Ребелу де Соуза, відомий консервативними поглядами, ветував попередні законопроекти через "надмірно невизначені поняття", зокрема опис невиліковних станів, а також вимагав від депутатів уточнити, хто буде "засвідчувати", що пацієнт фізично нездатний до евтаназії.

Нова версія закону тепер передбачає, що евтаназія дозволена лише у випадках, коли "самогубство за допомогою медичної допомоги неможливе через фізичну недієздатність пацієнта".

Остаточна редакція документа була прийнята в п'ятницю за підтримки правлячої партії соціалістів, які мають абсолютну більшість у парламенті. Тепер президент Португалії має тиждень, щоб промульгувати новий закон. За повідомленнями португальських ЗМІ, він може набути чинності вже восени.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8287
  0,1426
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3196  0,04 0,12 37,8313  0,01 0,03
EUR 40,5804  0,08 0,21 41,3817  0,16 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес