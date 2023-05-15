Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Посол США зробив нову заяву щодо можливої допомоги РФ з боку Південної Африки

 

Посол США в Південній Африці Рубен Бріґеті визнав, що "переступив межу", заявивши про передачу військової допомоги Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Відзначимо, що, за словами посла США у Південній Африці, минулого року в грудні ПАР поставила до Росії боєприпаси разом зі зброєю за допомогою корабля, який пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні.

Після того, як речник Білого дому з національної безпеки адмірал Джон Кірбі назвав ці повідомлення "серйозною проблемою", Бріґеті визнав, що "переступив межу".

Міністерство закордонних справ Південної Африки навіть принесло "беззастережні вибачення" за ці заяви.

За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ПАР, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8287
  0,1426
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3196  0,04 0,12 37,8313  0,01 0,03
EUR 40,5804  0,08 0,21 41,3817  0,16 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес