Посол США зробив нову заяву щодо можливої допомоги РФ з боку Південної Африки

Посол США в Південній Африці Рубен Бріґеті визнав, що "переступив межу", заявивши про передачу військової допомоги Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Відзначимо, що, за словами посла США у Південній Африці, минулого року в грудні ПАР поставила до Росії боєприпаси разом зі зброєю за допомогою корабля, який пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні.

Після того, як речник Білого дому з національної безпеки адмірал Джон Кірбі назвав ці повідомлення "серйозною проблемою", Бріґеті визнав, що "переступив межу".

Міністерство закордонних справ Південної Африки навіть принесло "беззастережні вибачення" за ці заяви.