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Залужний: Перемога для нас - звільнена територія і потужні, надсучасні ЗС України
09:54 15.05.2023 |
Перемога для України - це звільнення всіх окупованих територій і побудова сильної військової інституції, що ніколи не дасть змоги росіянам повторити вторгнення, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
"Наша перемога - це однозначно звільнення всієї окупованої території України. Уся територія має бути звільнена. Але цього замало. Україна, як держава, має зробити все, щоб усе, що сталося і почалося 24 лютого 2022 року, ніколи в житті не повторилося. Має бути відбудована така військова інституція, яка ніколи не дасть можливості росіянам повторити все. Тобто перемога для нас - звільнена територія і потужні, надсучасні та напевно навіть великі Збройні сили України, боєздатні, які не дадуть змогу РФ повторити те, що сталося і що відбувається зараз", - сказав Залужний в інтерв'ю в спецпроєкті Дмитра Комарова "Рік. За кадром".
Він додав, що світова історія знає держави, які "живуть і показують, що їх краще не чіпати".
Україна має стати такою державою", - сказав Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ заявив, що в нього є бачення того, якою має стати українська армія. За його словами, іноземні партнери допомагають оцінювати ризики і будувати майбутні можливості.
"Картинка мені чітко зрозуміла, як воно має бути. Паралельно з тим, як ми ведемо боротьбу з нашим ворогом, уже потрібно працювати і над цим питанням, оскільки дуже важко змінювати законодавство, функціонал тієї чи іншої структури. Це величезна робота. Її вже потрібно зараз проводити. Моя особиста думка", - сказав Залужний.
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