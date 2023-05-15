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АНАЛІТИКА

США готові ліквідувати запаси хімічної зброї у найближчі місяці, - Байден

 

Сполучені Штати готові до вересня 2023 року ліквідувати всі свої запаси хімічної зброї.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Президент США виступив з заявою напередодні П'ятої конференції держав-учасниць розгляду Конвенції про заборону хімічної зброї, яка відбудеться в Гаазі 15-19 травня.

"Працюючи разом над досягненням нашої спільної мети, США подають приклад. Ми знаходимося на шляху до завершення процесу ліквідації наших запасів хімічної зброї до осені цього року - віха роззброєння, яка відповідає найвищим стандартам прозорості та громадської безпеки", заявив Байден.

Конвенція про заборону хімічної зброї набула чинності 1997 року. Її учасники беруть на себе зобов'язання не виробляти, не застосовувати таку зброю та знищити усі її запаси. Учасниками Конвенції на даний момент є понад 190 країн.

Раніше повідомлялося, що окупанти застосовують проти українських захисників гранати з хімічною вибухівкою. Їхнє використання заборонено міжнародними конвенціями.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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