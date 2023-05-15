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АНАЛІТИКА

США мають намір притягнути РФ до відповідальності за використання отрути «Новичок»

 

Сполучені Штати мають намір домагатися притягнення РФ до відповідальності за використання отруйної речовини "Новичок".

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Ми всі повинні працювати разом, щоб спонукати країни, що залишилися, приєднатися до Конвенції з хімічної зброї. Я закликаю всі країни відстоювати правду і приєднатися до нас у притягненні до відповідальності за порушення цього договору, включаючи використання Сирією зарину, та Росією нервово-паралітичних отруйних речовин типу "Новачок", - йдеться у повідомленні президента США.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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