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США мають намір перешкоджати захопленням танкерів Іраном, - Білий дім
09:28 15.05.2023 |
Американські військові працюватимуть над зміцненням оборонної позиції в регіоні Перської затоки і мають намір перешкоджати подальшим захопленням Іраном комерційних морських.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.
За словами офіційних осіб, за останні два роки Іран переслідував, атакував чи втручався у права судноплавства 15 комерційних судів під міжнародними прапорами.
"Міністерство оборони зробить низку кроків, щоб зміцнити нашу оборонну позицію в Перській затоці", - заявив Кірбі.
Він також додав, що найближчими тижнями буде зроблено спробу покращити координацію та взаємодію з союзниками в Ормузькій протоці. Повідомляється, що П'ятий флот ВМС США працює з регіональними союзниками над збільшенням ротації кораблів і літаків, що патрулюють Ормузьку протоку.
"Необґрунтовані, безвідповідальні та незаконні захоплення та переслідування Іраном торгових судів мають припинитися", - йдеться у заяві командувача П'ятого флоту віце-адмірала Бреда Купера.
Раніше повідомлялося, що в середу, 3 травня, Іран захопив нафтовий танкер у водах Перської затоки. Це сталося вже вдруге за тиждень.
Нещодавно в Османській затоці іранські військово-морські сили захопили нафтовий танкер під прапором Маршаллових островів.
Потім стало відомо, що США конфіскували іранську нафту на танкері в морі в рамках угоди щодо дотримання санкцій.
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