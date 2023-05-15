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Президент Сербії погодився на дострокові вибори
09:24 15.05.2023 |
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що погоджується на дострокові вибори на тлі протестів після двох поспіль випадків стрілянини, та анонсував рішення 26 травня.
Про це повідомляє РТС, пише "Європейська правда".
Заява Вучича пролунала під час його візиту на виставку незареєстрованої зброї, яку громадяни здали добровільно з моменту заклику.
"Ми йдемо на вибори, найпізніше у вересні. Ви не будете визначати, коли відбудуться вибори... але якщо ви хочете говорити - ми готові говорити", - сказав президент.
Він додав, що влада продовжить заходи для запобігання повторенню подібних інцидентів.
Вучич також заявив, що не збирається відправляти у відставку міністра поліції Братиславу Гашича, тому що вважає, що він "блискуче робить свою роботу".
Нагадаємо, 12 травня у Белграді пройшов другий великий протест з вимогою відставки ключових урядовців і реформи ЗМІ після двох випадків масової стрілянини.
Минулого тижня у Сербії сталося два масових розстріли - у школі в Белграді в середу і в околицях сербської столиці в четвер, в результаті яких загинули по вісім людей. Підозрювані в обох випадках - відповідно 13-річний підліток і 20-річний хлопець - перебувають під вартою.
Після стрілянини президент Сербії Александар Вучич анонсував масштабні поправки до законодавства, щоби посилити контроль за носінням стрілецької зброї. Міністр освіти подав у відставку.
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