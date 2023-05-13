Президентка Словаччини представила новий склад уряду

Президентка Словаччини Зузана Чапутова офіційно оголосила склад нового уряду країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

Уряд очолить віцеголова Національного банку Словаччини Людовіт Одор.

Керівником міністерства закордонних справ стане Мирослав Влаховський, який раніше був радником міністра та членом команди міністра Мирослава Лайчака на виборах на посаду Генерального секретаря ООН. З липня 2017 року він очолює департамент стратегічних комунікацій міністерства закордонних справ Словаччини.

Міністерство оборони очолив Мартін Скленар, який до цього був директором оборонної політики в Міноборони. Він є близьким соратником попереднього проукраїнського міністра Ярослава Надя. Також він протягом кількох років працював в МЗС.

Найбільшою несподіванкою виявилось те, що міністром економіки стане не нинішній державний секретар міністерства Петер Швець, а колишній генеральний директор словацького оператора системи передачі SEPS Петер Довгун, зазначає видання.

Віцепрем'єром з питань Плану відновлення, стійкості та використання коштів ЄС стане Лівія Вашакова. Міністерство фінансів очолить Міхал Горват, міністерство транспорту - Павол Ланчарич, міністерство сільського господарства та сільського розвитку - Йозеф Біреш, міністерство інвестицій, регіонального розвитку та інформатизації - Петер Балік, міністерство внутрішніх справ - Іван Шимко, міністерство юстиції - Яна Дубовцова, міністерство праці, соціальних питань та сім'ї - Соня Габорчакова, міністерство охорони довкілля - Мілан Хренко, міністерство освіти, науки, досліджень і спорту - Даніель Бутора, міністерство культури - Сільвія Гронцова, міністерство охорони здоров'я - Міхал Палкович.