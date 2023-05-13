Фінансові новини
- |
- 13.05.23
- |
- 00:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Президентка Словаччини представила новий склад уряду
23:43 12.05.2023 |
Президентка Словаччини Зузана Чапутова офіційно оголосила склад нового уряду країни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.
Уряд очолить віцеголова Національного банку Словаччини Людовіт Одор.
Керівником міністерства закордонних справ стане Мирослав Влаховський, який раніше був радником міністра та членом команди міністра Мирослава Лайчака на виборах на посаду Генерального секретаря ООН. З липня 2017 року він очолює департамент стратегічних комунікацій міністерства закордонних справ Словаччини.
Міністерство оборони очолив Мартін Скленар, який до цього був директором оборонної політики в Міноборони. Він є близьким соратником попереднього проукраїнського міністра Ярослава Надя. Також він протягом кількох років працював в МЗС.
Найбільшою несподіванкою виявилось те, що міністром економіки стане не нинішній державний секретар міністерства Петер Швець, а колишній генеральний директор словацького оператора системи передачі SEPS Петер Довгун, зазначає видання.
Віцепрем'єром з питань Плану відновлення, стійкості та використання коштів ЄС стане Лівія Вашакова. Міністерство фінансів очолить Міхал Горват, міністерство транспорту - Павол Ланчарич, міністерство сільського господарства та сільського розвитку - Йозеф Біреш, міністерство інвестицій, регіонального розвитку та інформатизації - Петер Балік, міністерство внутрішніх справ - Іван Шимко, міністерство юстиції - Яна Дубовцова, міністерство праці, соціальних питань та сім'ї - Соня Габорчакова, міністерство охорони довкілля - Мілан Хренко, міністерство освіти, науки, досліджень і спорту - Даніель Бутора, міністерство культури - Сільвія Гронцова, міністерство охорони здоров'я - Міхал Палкович.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський оголосив про п'ять нових санкційних пакетів
|У парламенті Швейцарії ухвалили нове рішення про реекспорт зброї в Україну
|Китай вже втратив можливість бути посередником у розв’язаній росією війні - Боррель
|Заступник голови МЗС Мельник буде послом у Бразилії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Президентка Словаччини представила новий склад уряду
|Сійярто погрожує блокувати санкції ЄС, якщо Україна не виключить OTP Bank із переліку спонсорів війни
|У Байдена відмовляються стверджувати, що ПАР передала зброю Росії
|Бельгія виділить Україні EUR92 млн за рахунок податків на заморожені російські активи
|Зеленський оголосив про п'ять нових санкційних пакетів
|12 країн ЄС поскаржилися Брюсселю на відсутність консультацій щодо угоди про українське зерно
|В уряді ПАР запевняють, що не затвержували ніяких поставок зброї для Росії
Бізнес
|Google Pixel Fold - перший смартфон американської компанії, що згинається
|У Китаї заявили про перший арешт через фейкову новину, створену ChatGPT
|Україна стала учасником Міжнародній комісії з тестування водіїв
|Huawei Mate X3 представлений у Європі - тонкий гнучкий флагман із захистом від води за ціною €2200
|Ілон Маск анонсував видалення неактивних акаунтів у Twitter
|IBM запустила нову ШІ-платформу Watsonx
|Toyota RAV4 стала глобальним бестселером у 2022 році